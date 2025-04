Viele Menschen werden die Ostertage in diesem Jahr als besonders notwendige Verschnaufpause empfinden. Denn wir haben einen kurzen, aber heftigen Wahlkampf hinter uns, und die Wirtschaftslage ist bedrückend, wobei aus den USA noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen wird. Die christliche Friedensbotschaft, die ja den eigentlichen Kern des Osterfestes ausmachen sollte, findet nur noch wenig Widerhall. Im Gegenteil: Für die großen kriegerischen Konflikte ist keine Lösung in Sicht, und längst ist Aufrüstung in schwindelerregenden Größenordnungen wieder zu einem Kernanliegen der Politik geworden. Und die traditionellen Ostermärsche, die in ihren Hochzeiten einige hunderttausend Menschen für Frieden und gegen Aufrüstung auf die Straße brachten, haben kaum noch relevante Bedeutung.

Ostereier als Luxusgut Also eine Verschnaufpause. Vielleicht ein paar ruhige Tage im Kreis der Familie oder mit Freunden. Oder eine kleine Urlaubsreise, denn schließlich gibt es rund um die Ostertage auch Schulferien. Ferienquartiere sind sowohl an der Nord- und Ostsee als auch in den Bergen gut gebucht, meldet der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Auch Reisen in wärmere, südliche Gefilde sind stark nachgefragt.