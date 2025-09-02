Literaturen im September
Literaturen im September / Cover: S. Fischer/Rowohlt Berlin/Broadside Books/Klett-Cotta/Europa Verlag

Literaturen im September Hiroshima, Kriegsverbrecher, Todeskult

Die Atombomben brachten in Japan ein verbrecherisches Regime zu Fall. Adorno und Gehlen akzeptierten keine Brandmauer. Palästinensische Mörder bedrohen die Zivilisation. Und Geschichtsmythen sind unausrottbar.

VON THOMAS SPECKMANN, JOHANN MICHAEL MÖLLER, INGO WAY UND ECKHARD JESSE am 10. September 2025 13 min

Atomkrieg nach Plan

Richard Overy erinnert daran, dass die Atombombenabwürfe in jahrzehntealten Planungen wurzelten. Gary J. Bass zeigt die aktuelle Brisanz der Tokioter Prozesse gegen Kriegsverbrecher. 

Es war eine Art militärischer Dreisatz: Belagerung durch eine See­blockade und anschließend, nach der Eroberung nahegelegener Inseln, ein Luftkrieg gegen Japans Hauptinseln. Was heute nach einem potenziellen Vorgehen Chinas gegen Taiwan klingt, war nicht etwa die spontane Reaktion der USA auf Japans Überfall auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941. Dieser Plan war in seinen Ursprüngen 35 Jahre alt, als er zur Anwendung kam.

Mehr lesen über

