Literaturen im September

- Hiroshima, Kriegsverbrecher, Todeskult
Die Atombomben brachten in Japan ein verbrecherisches Regime zu Fall. Adorno und Gehlen akzeptierten keine Brandmauer. Palästinensische Mörder bedrohen die Zivilisation. Und Geschichtsmythen sind unausrottbar.
Atomkrieg nach Plan
Richard Overy erinnert daran, dass die Atombombenabwürfe in jahrzehntealten Planungen wurzelten. Gary J. Bass zeigt die aktuelle Brisanz der Tokioter Prozesse gegen Kriegsverbrecher.
Es war eine Art militärischer Dreisatz: Belagerung durch eine Seeblockade und anschließend, nach der Eroberung nahegelegener Inseln, ein Luftkrieg gegen Japans Hauptinseln. Was heute nach einem potenziellen Vorgehen Chinas gegen Taiwan klingt, war nicht etwa die spontane Reaktion der USA auf Japans Überfall auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941. Dieser Plan war in seinen Ursprüngen 35 Jahre alt, als er zur Anwendung kam.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.