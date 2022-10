Europas Demokratien sind in der Defensive. Derart schwer wie seit den 1930er Jahren nicht mehr. Und sie stehen erneut vor einem Marathon des Überlebens – militärisch, wirtschaftlich, politisch. Das gilt insbesondere für Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien. Vor einem Jahrhundert wählten Italiener und Deutsche die Diktatur, verloren sich an Mussolini und Hitler. Gemeinsam unterwarfen sie ihren französischen Nachbarn, der sich in Vichy dann auch noch selbst unterwarf. Nur die Briten blieben sich treu. Sie schwenkten um von Appeasement auf Selbstverteidigung, von Chamberlain zu Churchill.