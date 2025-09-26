Literaturen im Oktober - Frage der Mittäterschaft, „tugendhafter Antisemitismus“, Wildwestgeschichten

Götz Aly macht Neid und Habgier zum Nährboden der Mittäterschaft in der Nazizeit. Eva Illouz sieht im Poststrukturalismus den Grundstein für den neuen „tugendhaften Antisemitismus“. Yasmina Reza macht aus Strafprozessen literarische Dramen. Christoph Nußbaumeder entführt in den Wilden Westen.