Literaturen im Oktober
Yasmina Reza: Die Rückseite des Lebens, Eva Illouz: Der 8. Oktober, Christoph Nußbaumeder: Das Herz von allem, Götz Aly: Wie konnte das geschehen? / Cover: Hanser München, Suhrkamp, Rowohlt Berlin, S. Fischer

Literaturen im Oktober Frage der Mittäterschaft, „tugendhafter Antisemitismus“, Wildwestgeschichten

Götz Aly macht Neid und Habgier zum Nährboden der Mittäterschaft in der Nazizeit. Eva Illouz sieht im Poststrukturalismus den Grundstein für den neuen „tugendhaften Antisemitismus“. Yasmina Reza macht aus Strafprozessen literarische Dramen. Christoph Nußbaumeder entführt in den Wilden Westen.

VON PETER HOERES, RALF HANSELLE, VIOLA SCHENZ UND RENÉ SCHLOTT am 21. Oktober 2025 13 min

Peter Hoeres ist Professor für Neueste Geschichte an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. 

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

Viola Schenz ist Journalistin. Zuletzt veröffentlichte sie ein Buch über die Oberammergauer Passionsspiele.

René Schlott, geboren in Mühlhausen/Thüringen, ist Historiker und Publizist in Berlin.

Versprechen und Verbrechen

Wie konnte der Nationalsozialismus geschehen? Götz Alys Antwort: Die Nazis nutzten Neid und Habgier der Deutschen aus und machten sie zu Mittätern und -wissern der Verbrechen. 

Nach jahrzehntelanger Beschäftigung mit dem „Dritten Reich“ und seinen Verbrechen fragt Götz Aly in seinem abschließenden Buch zum Thema, wie die Nationalsozialisten die Loyalität der Deutschen sichern konnten, die größtenteils nicht ideologisch orientiert und nicht intrinsisch böse waren. Er zählt soziale Wohltaten auf, mit denen gerade die aufgestiegenen, aber von der Weltwirtschaftskrise besonders betroffenen Schichten für den NS-Staat gewonnen wurden. Dazu gehörten Mieter- und Kündigungsschutz, Steuersenkungen für Familien, Kindergeld und Krankengeld, die Halbierung der Zuzahlungen bei Rezepten und Krankenscheinen, die Steuerfreiheit von Zuschlägen, Rentenerhöhungen, aber auch die Anhebung der Unternehmenssteuern. Viele profitierten auch von der Verfolgung der Juden. Durch das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ von 1933 wurden Tausende Stellen in Verwaltungen und Bildungseinrichtungen frei.

