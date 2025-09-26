Literaturen im Oktober

- Frage der Mittäterschaft, „tugendhafter Antisemitismus“, Wildwestgeschichten
Götz Aly macht Neid und Habgier zum Nährboden der Mittäterschaft in der Nazizeit. Eva Illouz sieht im Poststrukturalismus den Grundstein für den neuen „tugendhaften Antisemitismus“. Yasmina Reza macht aus Strafprozessen literarische Dramen. Christoph Nußbaumeder entführt in den Wilden Westen.
Versprechen und Verbrechen
Wie konnte der Nationalsozialismus geschehen? Götz Alys Antwort: Die Nazis nutzten Neid und Habgier der Deutschen aus und machten sie zu Mittätern und -wissern der Verbrechen.
Nach jahrzehntelanger Beschäftigung mit dem „Dritten Reich“ und seinen Verbrechen fragt Götz Aly in seinem abschließenden Buch zum Thema, wie die Nationalsozialisten die Loyalität der Deutschen sichern konnten, die größtenteils nicht ideologisch orientiert und nicht intrinsisch böse waren. Er zählt soziale Wohltaten auf, mit denen gerade die aufgestiegenen, aber von der Weltwirtschaftskrise besonders betroffenen Schichten für den NS-Staat gewonnen wurden. Dazu gehörten Mieter- und Kündigungsschutz, Steuersenkungen für Familien, Kindergeld und Krankengeld, die Halbierung der Zuzahlungen bei Rezepten und Krankenscheinen, die Steuerfreiheit von Zuschlägen, Rentenerhöhungen, aber auch die Anhebung der Unternehmenssteuern. Viele profitierten auch von der Verfolgung der Juden. Durch das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ von 1933 wurden Tausende Stellen in Verwaltungen und Bildungseinrichtungen frei.
