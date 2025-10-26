- Amerikas Katastrophengebiet, Wurzel des Nahostkonflikts, Zukunft der Stadt, Journalistenleben beim ÖRR
Vier neue Bücher zeigen die Spannweite heutiger Literatur: T.C. Boyle seziert Amerikas Seelenzustand, Oren Kessler beleuchtet den Ursprung des Nahostkonflikts, Wolfgang Herles bilanziert sein Medienleben, Daniel Wisser warnt vor digitaler Dystopie.
In Amerikas Katastrophengebiet
T.C. Boyle erzählt in „No Way Home“ nicht nur eine spannende Dreiecksgeschichte, sondern zeichnet das Psychogramm einer beschädigten amerikanischen Gesellschaft.
Terrence Tully, genannt Terry, ist Assistenzarzt in Los Angeles. Er arbeitet in einem Allerweltskrankenhaus, „vierzehn Stunden am Tag, sechs Tage die Woche“. Ein letztes Examen fehlt ihm noch bis zum vollwertigen Arzt. Menschen – auch außerhalb des Krankenhauses – taxiert er erst mal medizinisch: „Die Frau am Tresen – ektomorph, am Nasenflügel etwas, das wie eine Basalzellenläsion aussah.“ Sein Berufsalltag ist trist, viele Patienten kommen von ganz unten, Menschen, die man vom Bürgersteig geklaubt hat. „Der Tod war ihm vertraut, er kannte ihn in allen Erscheinungsformen.“
