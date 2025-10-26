T. C. Boyle: No Way Home, Wolfgang Herles: Gemütlich war es nie, Daniel Wisser: Smart City, Oren Kessler: Palästina 1936
T. C. Boyle: No Way Home, Wolfgang Herles: Gemütlich war es nie, Daniel Wisser: Smart City, Oren Kessler: Palästina 1936 / Cover: Hanser, Luchtenberg, Langen-Müller

Literaturen im November Amerikas Katastrophengebiet, Wurzel des Nahostkonflikts, Zukunft der Stadt, Journalistenleben beim ÖRR

Vier neue Bücher zeigen die Spannweite heutiger Literatur: T.C. Boyle seziert Amerikas Seelenzustand, Oren Kessler beleuchtet den Ursprung des Nahostkonflikts, Wolfgang Herles bilanziert sein Medienleben, Daniel Wisser warnt vor digitaler Dystopie.

VON ULRICH BERLS, THOMAS SPECKMANN, ECKHARD JESSE UND BJÖRN HAYER am 11. November 2025 14 min

Autoreninfo

Der promovierte Politikwissenschaftler Ulrich Berls ist Fernsehjournalist und Autor. Von 2005 bis 2015 leitete er das ZDF-Studio München. Bei Knaur erschien sein Buch „Bayern weg, alles weg. Warum die CSU zum Regieren verdammt ist“.

Autoreninfo

Thomas Speckmann ist Historiker und Lehrbeauftragter am Historischen Institut der Universität Potsdam.

Eckhard Jesse

Autoreninfo

Eckhard Jesse ist emeritierter Politikwissenschaftler an der TU Chemnitz. 2014 hat er ein Buch über „Deutsche Politikwissenschaftler – Werk und Wirkung“ herausgegeben.

Autoreninfo

Björn Hayer ist habilitierter Germanist und arbeitet neben seiner Tätigkeit als Privatdozent für Literaturwissenschaft als Kritiker, Essayist und Autor.

In Amerikas Katastrophengebiet

T.C. Boyle erzählt in „No Way Home“ nicht nur eine spannende Dreiecksgeschichte, sondern zeichnet das Psychogramm einer beschädigten amerikanischen Gesellschaft.

Terrence Tully, genannt Terry, ist Assistenzarzt in Los Angeles. Er arbeitet in einem Allerweltskrankenhaus, „vierzehn Stunden am Tag, sechs Tage die Woche“. Ein letztes Exa­men fehlt ihm noch bis zum vollwertigen Arzt. Menschen – auch außerhalb des Krankenhauses – taxiert er erst mal medizinisch: „Die Frau am Tresen – ektomorph, am Nasenflügel etwas, das wie eine Basalzellenläsion aussah.“ Sein Berufsalltag ist trist, viele Patienten kommen von ganz unten, Menschen, die man vom Bürgersteig geklaubt hat. „Der Tod war ihm vertraut, er kannte ihn in allen Erscheinungsformen.“ 

