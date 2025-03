Der Untertitel klingt bang: „Sind wir in Zeiten von Krisen überhaupt noch in der Lage, so etwas wie einen rational abwägenden Meinungsaustausch zu organisieren?“ Michael Bröning beantwortet die Frage nicht uneingeschränkt mit Ja. Das Mitglied der SPD-Grundwertekommission sieht die politischen Lager in Deutschland fest verschanzt in „Meinungsbunkern“, die sich mit argumentativen Sprengbomben kaum knacken lassen.