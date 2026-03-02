Literaturen im März - Aufstand gegen das Mullah-Regime, Haas’ Seelenstriptease, rotzig-ironische Branchenabrechnung

Eine Stimme aus Teherans Aufstand, eine schonungslose Lebensbeichte über Einsamkeit und ein Roman über Macht, Männer und Wahnsinn im Literaturbetrieb: Diese Bücher erzählen von politischer Rebellion, familiären Abgründen und den Dämonen der Gegenwart.