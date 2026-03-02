Nila: Auf den Straßen Teherans / Johannes Varwick: Stark für den Frieden / Daniel Haas: Einsamsein / Philipp Knauss: Feedback / Cover: Pfaueninsel / Westend / Penguin / Europa Verlag
Nila: Auf den Straßen Teherans / Johannes Varwick: Stark für den Frieden / Daniel Haas: Einsamsein / Philipp Knauss: Feedback / Cover: Pfaueninsel / Westend / Penguin / Europa Verlag

Literaturen im März Aufstand gegen das Mullah-Regime, Haas’ Seelenstriptease, rotzig-ironische Branchenabrechnung

Eine Stimme aus Teherans Aufstand, eine schonungslose Lebensbeichte über Einsamkeit und ein Roman über Macht, Männer und Wahnsinn im Literaturbetrieb: Diese Bücher erzählen von politischer Rebellion, familiären Abgründen und den Dämonen der Gegenwart.

VON FERDINAND KNAUSS, MICHAEL RÜHLE, DANIEL HAAS UND JOHANNES LIERFELD am 30. März 2026 13 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

Autoreninfo

Michael Rühle arbeitete über 30 Jahre im Internationalen Stab der Nato, unter anderem in den Bereichen Politische Planung und Reden, Energie- und Klimasicherheit sowie hybride Bedrohungen.

So erreichen Sie Michael Rühle:

Zur Artikelübersicht

Autoreninfo

Daniel Haas lebt als freier Autor in Hamburg. Zuletzt war er Kulturkorrespondent der NZZ in Berlin.

So erreichen Sie Daniel Haas:

Zur Artikelübersicht

Autoreninfo

Karl Johannes Lierfeld ist ein deutscher Autor, Dozent und Unternehmer

So erreichen Sie Johannes Lierfeld:

Zur Artikelübersicht

Die Dummheit von 1979 auslöschen

Eine Iranerin, die sich Nila nennt, gewährt in ihrem Buch „Auf den Straßen Teherans“ Einblick in die tieferen Motive der Aufstandsbewegung gegen das islamistische Regime der Mullahs.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Sabine Lehmann | Mo., 30. März 2026 - 16:32

Ich war schon wieder schwer angetan vom bloßen Cover mit diesem melancholischen Wal. Obwohl, kann ein Wal überhaupt melancholisch sein;-)
Ich weiß es nicht, mich überkam jedenfalls gleich eine leichte Melancholie schon beim kurzen "Abriss" seines Romans, also nicht des Wals, sondern des Herrn Haas, dessen Selbstironie meinen persönlichen Nerv trifft. Denn ohne diese Eigenschaft wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Von daher, danke für dies wunderbare Literaturempfehlung: Gekauft!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.