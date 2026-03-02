- Aufstand gegen das Mullah-Regime, Haas’ Seelenstriptease, rotzig-ironische Branchenabrechnung
Eine Stimme aus Teherans Aufstand, eine schonungslose Lebensbeichte über Einsamkeit und ein Roman über Macht, Männer und Wahnsinn im Literaturbetrieb: Diese Bücher erzählen von politischer Rebellion, familiären Abgründen und den Dämonen der Gegenwart.
Die Dummheit von 1979 auslöschen
Eine Iranerin, die sich Nila nennt, gewährt in ihrem Buch „Auf den Straßen Teherans“ Einblick in die tieferen Motive der Aufstandsbewegung gegen das islamistische Regime der Mullahs.
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