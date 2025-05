Wird die Ukraine Russlands Einverleibungsversuch widerstehen können? Antworten dürften sich bereits in ihrer Vergangenheit finden lassen. Ihr hat Yaroslav Hrytsak seine „Biographie einer bedrängten Nation“ gewidmet. Der Historiker aus Lwiw zeigt, dass die Ukrainefrage an Wendepunkten der Weltgeschichte immer besonders akut war, im 17. Jahrhundert ebenso wie im Zeitalter der Weltkriege und beim Sturz des Kommunismus. Ein weiteres Kontinuum ukrainischer Geschichte sind die vielen Beispiele für Überleben, Solidarität und Zähigkeit. Daher erkennt Hrytsak in der Vergangenheit sowohl Warnungen als auch Grund zum Optimismus.