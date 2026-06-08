- Macht und ihre Ängste
Eine junge Weltmacht am Rand der Katastrophe, die deutsche Angst vor der Bombe, ein 800-seitiges Kompendium der Kapitalismuskritik und ein irischer Krimi, der mit den eigenen Regeln spielt: vier Bücher über Macht, Geschichte und Angst.
1776 – Geburtsjahr der Weltmacht
250 Jahre nach der Amerikanischen Revolution entdecken Historiker bei den damaligen Amerikanern und ihrem Unabhängigkeitskrieg gegen England Bezüge zur heutigen Weltmacht.
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