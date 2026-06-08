Joseph J. Ellis: 1776; Sarah M. S. Pearsall: Freiheit; Hiram Küper: Mythos 1776; Louise Hegarty: Fair Play; Joachim Krause: Die Deutschen und die Atombombe / Cover: C. H. Beck; Rowohlt; Propyläen; dtv; Herder
Joseph J. Ellis: 1776; Sarah M. S. Pearsall: Freiheit; Hiram Küper: Mythos 1776; Louise Hegarty: Fair Play; Joachim Krause: Die Deutschen und die Atombombe / Cover: C. H. Beck; Rowohlt; Propyläen; dtv; Herder

Literaturen im Juni Macht und ihre Ängste

Eine junge Weltmacht am Rand der Katastrophe, die deutsche Angst vor der Bombe, ein 800-seitiges Kompendium der Kapitalismuskritik und ein irischer Krimi, der mit den eigenen Regeln spielt: vier Bücher über Macht, Geschichte und Angst.

VON THOMAS SPECKMANN, VIOLA SCHENZ, MICHAEL RÜHLE UND DOMINIK PIETZCKER am 12. Juni 2026 12 min

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Thomas Speckmann ist Historiker und Lehrbeauftragter am Historischen Institut der Universität Potsdam.

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Viola Schenz ist Journalistin. Zuletzt veröffentlichte sie ein Buch über die Oberammergauer Passionsspiele.

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Michael Rühle arbeitete über 30 Jahre im Internationalen Stab der Nato, unter anderem in den Bereichen Politische Planung und Reden, Energie- und Klimasicherheit sowie hybride Bedrohungen.

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Pietzcker

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Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik in Freiburg i. Br., Dublin und Wien. Bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche, u.a. für die Vereinten Nationen, die Europäische Kommission und diverse Bundesministerien. 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Seit März 2026 Magnolia Professur an der Shanghai International Studies University. Zahlreiche Veröffentlichungen zu interkulturellen und wirtschaftssoziologischen Themen. 

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1776 – Geburtsjahr der Weltmacht

250 Jahre nach der Amerikanischen Revolution entdecken Historiker bei den damaligen Amerikanern und ihrem Unabhängigkeitskrieg gegen England Bezüge zur heutigen Weltmacht.

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