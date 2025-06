Der Plot von Karl Ove Knausgårds aktuellem Roman „Die Schule der Nacht“ ist schnell zusammengefasst: Kristian Hadeland, norwegischer Student der Fotografie in London, will den Erfolg als Künstler. Jedweder Moral entledigt verfolgt er sein Ziel. Oder in der Metaphorik der Erzählung ausgedrückt: Er geht dafür ein teuflisches Bündnis ein.