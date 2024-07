Entscheidungsfrage: Lieber ein ewiges Leben oder doch ein paradiesisches Jenseits? Noch mag uns der Tod, der in einer neuen Epoche von Krieg und Massensterben an trauriger Brisanz gewonnen hat, die Antworten darauf abnehmen. Aber was wäre, wenn uns unser Wissen irgendwann zu einer Autonomie in dieser komplexen Angelegenheit verhilft? Dazu entwirft die Gegenwartsliteratur mehrere Szenarien, die auf den ersten Blick oft verlockend anmuten, aber einer genaueren Betrachtung bedürfen.