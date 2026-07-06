William Dalrymple: Anarchie; Siri Hustvedt: Ghost Stories; Nicholas Potter: Die neue autoritäre Linke; Joachim Steinhöfel: Der Staat gegen Steinhöfel
William Dalrymple: Anarchie; Siri Hustvedt: Ghost Stories; Nicholas Potter: Die neue autoritäre Linke; Joachim Steinhöfel: Der Staat gegen Steinhöfel / Cover: C. H. Beck; Rowohlt; dtv; Deutscher Wirtschaftsbuch Verlag

Literaturen im Juli East India Company, Paul Auster, Antizionismus, Meinungsfreiheit

Wie eine Firma Indien eroberte, wie Siri Hustvedt den Tod Paul Austers überlebte, wie sich eine „neue autoritäre Linke“ formiert und wie der Staat die Meinungsfreiheit aushöhlt: vier Bücher über Macht und Ohnmacht – von der East India Company bis zur EU-Zensur.

VON FERDINAND KNAUSS, URSULA KÄHLER, ECKHARD JESSE UND BEN KRISCHKE am 7. Juli 2026 13 min

Ferdinand Knauß

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Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein aktuelles Buch: „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“ ist im März 2026 erschienen. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Ursula Kähler

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Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

 

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Eckhard Jesse

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Eckhard Jesse ist emeritierter Politikwissenschaftler an der TU Chemnitz. 2014 hat er ein Buch über „Deutsche Politikwissenschaftler – Werk und Wirkung“ herausgegeben.

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Ben Krischke

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Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Wie eine Firma Indien eroberte

William Dalrymple erzählt die Geschichte der Entstehung des britischen Kolonialreichs durch den Aufstieg der East India Company und die Machtlosigkeit des Mogulreichs.

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