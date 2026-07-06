Literaturen im Juli - East India Company, Paul Auster, Antizionismus, Meinungsfreiheit

Wie eine Firma Indien eroberte, wie Siri Hustvedt den Tod Paul Austers überlebte, wie sich eine „neue autoritäre Linke“ formiert und wie der Staat die Meinungsfreiheit aushöhlt: vier Bücher über Macht und Ohnmacht – von der East India Company bis zur EU-Zensur.