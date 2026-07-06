- East India Company, Paul Auster, Antizionismus, Meinungsfreiheit
Wie eine Firma Indien eroberte, wie Siri Hustvedt den Tod Paul Austers überlebte, wie sich eine „neue autoritäre Linke“ formiert und wie der Staat die Meinungsfreiheit aushöhlt: vier Bücher über Macht und Ohnmacht – von der East India Company bis zur EU-Zensur.
Wie eine Firma Indien eroberte
William Dalrymple erzählt die Geschichte der Entstehung des britischen Kolonialreichs durch den Aufstieg der East India Company und die Machtlosigkeit des Mogulreichs.
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