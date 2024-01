Tja, hätte man nur vorher gewusst, was im Nachwort steht, wären einem 230 ziemlich zähe Seiten erspart geblieben. Darin erklärt nämlich Hannes Bajohr, warum wir beim Lesen des Romans „(Berlin, Miami)“ so oft ins Stolpern geraten. Wo wir uns allzu gern an einem Plot festhalten, konfrontiert er uns mit Sprüngen und reichlich losem Erzählmaterial. Warum?