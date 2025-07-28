Vergess mich, Letzte Chance, In einem Zug, China und Russland
Neue Bücher im August / Cover: dtv, Suhrkamp, DuMont, Siedler

Literaturen im August Friedrich Merz, Lisette Schulman, Image des Bahnfahrens

Robin Alexander schildert das Scheitern der Ampel und den Aufstieg von Friedrich Merz, Alex Schulman erzählt die Geschichte seiner alkoholkranken Mutter, Urbansky und Wagner schauen auf die sino-russische Geschichte, und Daniel Glattauer zeichnet das Image des Bahnfahrens.

VON CICERO-REDAKTION am 25. August 2025 13 min

Querelen qualmender Geschichte

Robin Alexander erzählt leichtfüßig und mit scheinbarer Allwissenheit hinter den Kulissen die Geschichte vom Ende der Ampel und dem Anfang der Merz-Regierung. 

Er hat es wieder getan. Nach zwei Bestsellern – den „Getriebenen“ von 2017 als Analyse der Flüchtlingspolitik und dem „Machtverfall“ von 2021, der das Ende der Merkel-Ära beleuchtet – fängt der ubiquitäre Welt-Journalist Robin Alexander nun das Ende der Scholz- und den Beginn der Merz-Regierung ein.

