Literaturen im April
Dirk Baecker: Digitalisierung / Nina Kolleck: Der Kampf in den Köpfen / Ulli Kulke & Reinhard Mohr: Wenn das Denken die Richtung ändert / Hannah Häffner: Die Riesinnen / Roderich Kiesewetter: Was wollen wir? Was können wir?

Literaturen im April Im Würgegriff der Digitalisierung

Fünf Bücher, fünf Perspektiven auf unsere Gegenwart: von Digitalisierung und Identität über politische Haltungen, Literatur und Sicherheitspolitik bis zur Weltwirtschaft. Sie zeigen, wie Macht, Ideen und Konflikte unser Denken prägen, und fordern zum Widerspruch heraus.

VON ALEXANDER GRAU, RENÉ SCHLOTT, URSULA KÄHLER UND ROLAND WÖLLER am 30. April 2026 13 min

Alexander Grau

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Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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René Schlott, geboren in Mühlhausen/Thüringen, ist Historiker und Publizist in Berlin.

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Ursula Kähler

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Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

 

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Roland Wöller war 25 Jahre Abgeordneter (CDU) des Sächsischen Landtages sowie Umweltminister, Kultusminister und zuletzt von 2017-2022 Staatsminister des Innern in Sachsen. Der Wirtschaftsprofessor ist Fellow am Kissinger-Lehrstuhl für internationale Sicherheit- und Strategiestudien der Uni Bonn.

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Modelle und manipulierte Menschen

Dirk Baecker und Nina Kolleck klären auf über das Wesen und die Wirkung der Digitalisierung und der dazugehörigen sozialen Plattformen für den Einzelnen und die Gesellschaft. 

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