Literaturen im April

- Im Würgegriff der Digitalisierung
Fünf Bücher, fünf Perspektiven auf unsere Gegenwart: von Digitalisierung und Identität über politische Haltungen, Literatur und Sicherheitspolitik bis zur Weltwirtschaft. Sie zeigen, wie Macht, Ideen und Konflikte unser Denken prägen, und fordern zum Widerspruch heraus.
Modelle und manipulierte Menschen
Dirk Baecker und Nina Kolleck klären auf über das Wesen und die Wirkung der Digitalisierung und der dazugehörigen sozialen Plattformen für den Einzelnen und die Gesellschaft.
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