Zu Napoleon fühle ich eine ganz spezielle Verwandtschaft. Bei ihm war es ja so: Napoleon ist durch Deutschland geritten, und die größten deutschen Denker haben sich ihm vor die Füße geworfen. Als er dann wieder weg war, fassten sich alle an den Kopf und fragten sich verwundert: „Was hat uns da nur befallen?" Vielen war es schrecklich peinlich. So ähnlich stelle ich mir das auch vor, wenn ich einmal nicht mehr da bin, hoffentlich auf eine ebenso pittoreske Insel verbannt wie Napoleon. Was die Monarchie betrifft, ist es einfach meine politische Einstellung. Ich bin und bleibe k.u.k., kaiserlich und kommunistisch. Eine Verbindung, von der ich erst dachte, dass ich sie kokett erfunden hätte. Dabei liegt sie voll im Trend. Der Bastard aus Kommunismus und Kaiserreich – wir sehen es in Russland, wir sehen es in China – scheint dort prächtig zu florieren.