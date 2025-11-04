Die Medien sind in den letzten Jahren daran gescheitert, ein Bild der jungen Generation zu zeichnen, das mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Die Cicero-Serie „Junge Stimmen“ möchte all jenen jungen Menschen eine Stimme geben, die dem vorherrschenden Zeitgeist nicht entsprechen, aber gehört werden müssen, um die echte Lebensrealität und die wahren Sorgen der jungen Generation zu verstehen. Sie möchten selbst einen Artikel einreichen? Gerne, schreiben Sie uns hierfür eine Mail an: redaktion@cicero.de.

Wir müssen lernen, Dinge wieder zu hinterfragen. Mit Blick auf die Schule und zweifellos auch auf andere staatliche Institutionen lässt sich jedoch bitter feststellen: Genau dieses Hinterfragen scheint nicht gewollt zu sein. Zumindest nicht, wenn es um das Gesagte oder Geschriebene von Verfechtern roter oder grüner Ideologien – ob in Wirtschaft, Wissenschaft, Philosophie oder Kultur – geht. Die öffentlich-rechtlichen Sender wegen mangelnder Objektivität oder Marcel Fratzscher und andere eher linke Ökonomen zu kritisieren, zieht Konsequenzen nach sich.

Statt zu hinterfragen und sich – nach Kant – des eigenen Verstandes zu bedienen, wird absorbiert. Wie soll aus einem jeden Kind ein mündiger, in seinem Denken eigenständiger Bürger werden, wenn der Staat den Prozess unterminiert?

Ich selbst erlebe es als Schüler tagtäglich. Wenn man den hundertsten Projekttag zum Thema „Nachhaltigkeit“ macht und diesen gestaltet, in dem man Müll sammelt, Museen besucht, die sich mit dem Sterben der Regenwälder und dem Schmelzen der Pole beschäftigen, oder schlicht alle Lehrer und Schüler anweist, am sogenannten „Carfreiday“ mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV zu kommen, ist dem Anliegen des Klimaschutzes sicher nicht geholfen. Im Gegenteil. Ich sehe Schüler, die lautstark tönen: „Dann kommen wir erst recht mit dem Auto!“ und andere, die sich bewusst von Museumsbesuchen ausklinken, weil sie schlicht keine Lust haben. Der hysterische Versuch, die Folgen der globalen Erderwärmung dauerhaft auf Kinder einprasseln zu lassen, funktioniert nur bedingt.

Der unbedingte Wille zur Toleranz gefährdet die Toleranz als solche

Dabei sind die Fragen, mit denen man sich an einem solchen Projekttag auseinandersetzt, weder trivial noch obsolet. Sie sind existenziell. Wir müssen etwas tun – das würde heutzutage kaum noch jemand bezweifeln. Mir geht es deshalb auch nicht etwa um das „Was“, sondern in erster Linie um das „Wie“. Wie sensibilisiert man Jüngere für gesellschaftlich relevante Themen? Macht man es durch Zwang und Dauerbeschallung, oder durch ausgewogene, neutrale Darstellungen im Unterricht mit einer anschließenden Diskussion, die nicht vom Lehrer dominiert wird, sondern jedem Schüler die Möglichkeit gibt, zu sagen, was ihm auf dem Herzen liegt? Letzteres wäre meiner Ansicht nach deutlich zielführender. Schließlich sind wir es, die später Wege finden müssen, mit den Herausforderungen unserer Zeit – darunter auch insbesondere dem Klimawandel – umzugehen.

Das Thema Nachhaltigkeit findet in jedem Fach seinen Platz. Ob in Erdkunde, Englisch oder Sozialwissenschaften – zwanghaft versucht man es zu integrieren. Und als wäre das nicht genug, werden in der Frühstückspause iPads verteilt, auf denen man seinen ökologischen Fußabdruck individuell berechnen soll. Am Ende spuckt das System dann aus, wie klimaschädlich man angeblich lebt.

Auch vor Gendertoiletten und Gendersternen wird kein Halt gemacht. An dieser Stelle muss ebenfalls klargestellt werden: Weder ich noch ein großer und ähnlich denkender Teil unserer Gesellschaft würde sich grundsätzlich gegen Vielfalt positionieren. Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen ist zentral. Jeder Mensch soll sich frei entfalten können und Architekt seines eigenen Lebens sein. Eine Benachteiligung oder Bevorzugung aufgrund einer abweichenden Gesinnung, eines anderen Geschlechts, einer anderen Sexualität oder einer anderen Religion darf es unter keinen Umständen geben – das haben schon die Väter unseres Grundgesetzes so gesehen. Und trotzdem muss man vorsichtig sein. Man muss vorsichtig sein, dass man mit dem unbedingten Willen zur Toleranz nicht die Toleranz selbst als solche gefährdet.

„Wir werden mit dir nicht darüber diskutieren“

Es ist nämlich oftmals so: Je öfter man die Forderung wiederholt, desto weniger Zustimmung findet sie in der Gruppe. Dieses Phänomen nehme ich auch in der Schule wahr. Viele Lehrkräfte scheinen den Wunsch nach einer toleranten, bunten Gesellschaft nicht nur immer wieder offen zu formulieren, sondern ihn auch unterschwellig und verdeckt in ihren Unterricht oder in den Schulalltag einzubauen. Dabei bezweifle ich hin und wieder, ob es diesen Lehrern tatsächlich um die Vielfalt geht, oder ob das eigentliche Ziel insgeheim ein anderes ist. Geht es um Vielfalt oder geht es nicht doch um eine Form der Homogenität unserer Gesellschaft? Möchte man wirklich bunt und hip sein, oder möchte man den Individualismus und ihre Verteidiger mundtot machen?

So banal es auch klingen mag, aber mit den Gendertoiletten oder Gendersternen erreicht man genau das Gegenteil von einem Bewusstsein für sprachliche Diskriminierung bestimmter Gruppierungen oder etwa den grassierenden Rassismus in so manchen nationalistisch und autoritär geprägten Kreisen. Wenn man Lehrer darauf hinweist, dass das Gendern beispielsweise vom Rat der Deutschen Sprache als nicht mit unserer Grammatik vereinbar angesehen wird und 80 Prozent der Deutschen gegen diese Art des Sprechens seien, entgegnen diese kopfschüttelnd: „Wir werden mit dir nicht darüber diskutieren.“ Genau hier wird es problematisch. Diskussionen werden im Keim erstickt, weil man selbst davon ausgeht, dass man die Tugend gepachtet hat.

Ich kann das verstehen. Es ist schön, selbst moralisch Anerkennung zu verspüren. Ein Gendersternchen kann dies hervorrufen. Man denkt sich, man habe gerade einen besonderen Beitrag zum Fortbestand der Vielfältigkeit in Deutschland geleistet. Das loyale Beamtentum findet das schön. Aber was ist der Preis, den man für diese Haltung zahlt? Ich fürchte, man hat wieder genau den gegenteiligen Effekt erzeugt. In meiner Jahrgangsstufe kenne kaum einen, der das Gendern aus sprachästhetischer Sicht wie auch den dahinterstehenden gesellschaftlichen Diskurs nachvollziehen kann, geschweige denn selber da mitmacht. Es wundert mich auch nicht.

Egalität, wie sie sich das linksgrüne Bildungsbürgertum wünscht

Der Wille, Schülerinnen und Schüler mit wirren Aktionen oder einer bewusst gewählten Sprache politisch zu lenken, ist da, geht jedoch völlig nach hinten los. Doch was, wenn nicht mehr hinterfragt wird? Was, wenn nur eine begrenzte Form des Meinungsspektrums abgebildet wird? Was, wenn kein Konservativer oder Liberaler im Klassenraum sitzt, der – wie ich es gelegentlich tue – dem Lehrer auch mal widerspricht? Ich mag es mir gar nicht ausmalen. Einseitig geprägte Kinder verlassen dann die Schule und laufen – in vielen Fällen – beeinflusst von Sprachpolizisten und Moralpredigern durch die Welt. Kinder sind nicht dumm. Diese Unterstellung wäre falsch und unangemessen. Aber ich erwarte, dass gerade staatliche Einrichtungen nicht nur die Kompetenz des Lesens, Schreibens und Rechnens lehren, sondern auch den kritischen Umgang mit allen im politischen Streitgespräch kursierenden Auffassungen – zumindest denen, die in einer gewissen Breite geteilt werden.

Auch der Staat macht Fehler, auch Sozialdemokraten und Grüne haben mal Unrecht, und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Eine fundierte Auseinandersetzung setzt voraus, dass man dazu fähig ist, sich aus der Unmündigkeit zu befreien und selbst zu entscheiden. Lehrer sollten hier als Vorbilder vorangehen und nicht vorgeben, zu einer vermeintlich akademischen Blase zu gehören und übereifrig für alle – ja durchaus respektablen – Vorstellungen hinsichtlich Diversity etc. kämpfen zu müssen.

Lehrer müssen sich weitestgehend heraushalten, sonst wird genau jene Egalität erreicht, die sich das linksgrüne Bildungsbürgertum zutiefst wünscht. Das darf nicht geschehen, denn damit wird der Vielfalt als solcher tatsächlich geschadet.

Die Frage, wie viel politische Prägung die Schule haben sollte, ist damit beantwortet. Die Schule hat die Aufgabe, auf das Leben vorzubereiten. Das erfordert differenzierten und durchdachten Unterricht, bei dem ausnahmsweise die Sache und nicht die politische Einordnung eine Rolle spielen soll. Ob beim Thema Klima, Migration oder Geschlechterfragen: Wer im Unterricht eine vom Mainstream nicht akzeptierte Meinung äußert, riskiert schnell, als rückständig oder gar „rechts“ abgestempelt zu werden. Und so wird aus einem Ort der Bildung ein Ort der Meinungserziehung. Neutralität, Meinungsvielfalt und echte Debatte bleiben dabei häufig auf der Strecke. Das ist sehr bedenklich, da genau das die Grundlagen einer offenen Gesellschaft sind.