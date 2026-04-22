Klingbeil Spanien
In einer Rede auf einem linken Kongress hat Vizekanzler Klingbeil zum internationalen Kampf gegen rechts aufgerufen / picture alliance/dpa | Basil Wegener

Linker Kongress in Spanien Mit „Palästina“ und ganz viel Selbstvergewisserung gegen rechts

In Barcelona trafen sich Tausende Linke und Sozialisten zur kollektiven Selbstvergewisserung. Mit dabei: Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) – und ein gewisses „Palästina“. Das gehört jetzt offenbar auch zu den Guten im Kampf gegen die „globale Rechte“.

VON BEN KRISCHKE am 22. April 2026 5 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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„Die globale Rechte ist organisiert. Deshalb müssen wir es auch sein. Die radikale Rechte ist international. Und deshalb müssen wir es auch sein. (…) Ich bin überzeugt, Genossen, das ist nicht nur ein politischer Wettbewerb. Das ist ein Kampf um die Demokratie. Und wir haben vor, ihn zu gewinnen.“ Was nach einer Mischung aus Charta eines sozialistischen Freikorps und Heidi „auf die Barrikaden“ Reichinneck klingt, ist ein Auszug aus einer Rede des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil. Gehalten hat er sie am vergangenen Wochenende. Auf einem linken Kongress in Barcelona.

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Ingo Frank | Mi., 22. April 2026 - 19:38

den Linken in Deutschland gepampert.
Ob von Honecker und Brechnew aus der UdSSR oder von den heutigen und vergangenen West- Sozialisten allen voran die SED Erben, Grünen und der SPD . Was soll daran unbekannt oder neu sein ? Noch nicht einmal das „schwierige“ Verhältnis der Linken zu den Juden im allgemeinen & dem Staat Israel im Besonderen. Ist vollumfänglich bekannt um es mal vorsichtig auszudrücken …..
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik

wirklich vorwerfen kann 'Links zu sein' und diesen ganzen 'linken Zinnober' zu veranstalten..., wie schon immer... ... - sonst wären es ja keine Linken...! 🤔

Dem Kanzler einer 'konservativen Partei' dagegen schon... - sich 'links vorführen zu lassen'. Stichwort Nasenring... ...

Bernhard Kaiser | Mi., 22. April 2026 - 19:55

…. dieser antisemitische, kommunistische Islamistenfreund, der gerade 500 000 Illegale aus muslimischen Ländern einbürgern lässt ohne Rücksicht auf die einheimische Bevölkerung und dessen Einwanderungspolitik unter anderem letztendlich für den (Frei)Tod von Noelia Castillo Ramos, die von vier illegal eingewanderten Marokkanern vergewaltigt wurde, verantwortlich ist …

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