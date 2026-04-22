- Mit „Palästina“ und ganz viel Selbstvergewisserung gegen rechts
In Barcelona trafen sich Tausende Linke und Sozialisten zur kollektiven Selbstvergewisserung. Mit dabei: Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) – und ein gewisses „Palästina“. Das gehört jetzt offenbar auch zu den Guten im Kampf gegen die „globale Rechte“.
„Die globale Rechte ist organisiert. Deshalb müssen wir es auch sein. Die radikale Rechte ist international. Und deshalb müssen wir es auch sein. (…) Ich bin überzeugt, Genossen, das ist nicht nur ein politischer Wettbewerb. Das ist ein Kampf um die Demokratie. Und wir haben vor, ihn zu gewinnen.“ Was nach einer Mischung aus Charta eines sozialistischen Freikorps und Heidi „auf die Barrikaden“ Reichinneck klingt, ist ein Auszug aus einer Rede des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil. Gehalten hat er sie am vergangenen Wochenende. Auf einem linken Kongress in Barcelona.
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