Linker Kongress in Spanien - Mit „Palästina“ und ganz viel Selbstvergewisserung gegen rechts

In Barcelona trafen sich Tausende Linke und Sozialisten zur kollektiven Selbstvergewisserung. Mit dabei: Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) – und ein gewisses „Palästina“. Das gehört jetzt offenbar auch zu den Guten im Kampf gegen die „globale Rechte“.