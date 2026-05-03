- Kulturkampf mit dem Trick der Doppelmaßstäbe
Die Fälle Collien Fernandes und Buchhandlungspreis zeigen, wie das unfaire Spiel der linken Meinungswächter funktioniert – und warum Kulturstaatsminister Weimer bisher jedes Mal als Verlierer dasteht.
Wer als Nichtlinker in die Kulturkampf-Arena einsteigen will, riskiert viel. Seit 1968 wurde die linke Seilschaft von dem Top-Coach Jürgen Habermas trainiert. Mit einem Heer von Assistenzkräften und Trainingsstützpunkten an jeder Hochschule und Kultureinrichtung sind die Habermas-Mannschaften breit aufgestellt. Der Erfolg ihrer seit Jahrzehnten ungebrochenen Meinungshoheit besteht aber nicht nur in der schieren Masse ihrer Kulturkämpfer, sondern vor allem in der raffinierten Methode „Habermas“.
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