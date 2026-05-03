Linke Meinungswächter - Kulturkampf mit dem Trick der Doppelmaßstäbe

Die Fälle Collien Fernandes und Buchhandlungspreis zeigen, wie das unfaire Spiel der linken Meinungswächter funktioniert – und warum Kulturstaatsminister Weimer bisher jedes Mal als Verlierer dasteht.