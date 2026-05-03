Schachfiguren
Der schwarze König siegt – weil die anderen die Regeln kennen / Illustration: Canva

Linke Meinungswächter Kulturkampf mit dem Trick der Doppelmaßstäbe

Die Fälle Collien Fernandes und Buchhandlungspreis zeigen, wie das unfaire Spiel der linken Meinungswächter funktioniert – und warum Kulturstaatsminister Weimer bisher jedes Mal als Verlierer dasteht.

VON BERND STEGEMANN am 11. Mai 2026 5 min

Bernd Stegemann

Autoreninfo

Bernd Stegemann ist Dramaturg und Professor an der Hochschule für Schauspielkunst (HfS) Ernst Busch. Zuletzt ist von ihm erschienen: „Was vom Glauben bleibt. Wege aus der atheistischen Apokalypse“ bei Klett-Cotta (2024) und „In falschen Händen. Wie grüne Eliten eine ökologische Politik verhindern“ bei Westend (2025).

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Wer als Nichtlinker in die Kulturkampf-­Arena einsteigen will, riskiert viel. Seit 1968 wurde die linke Seilschaft von dem Top-Coach Jürgen Habermas trainiert. Mit einem Heer von Assistenzkräften und Trainingsstützpunkten an jeder Hochschule und Kultureinrichtung sind die Habermas-Mannschaften breit aufgestellt. Der Erfolg ihrer seit Jahrzehnten ungebrochenen Meinungshoheit besteht aber nicht nur in der schieren Masse ihrer Kulturkämpfer, sondern vor allem in der raffinierten Methode „Habermas“.

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Brigitte Miller | Mo., 11. Mai 2026 - 09:24

Ihr Text sollte Pflichtlektüre sein für alle Politiker , die sich als Bürgerliche sehen.
Auch in der Schweiz sehen wir seit vielen Jahren, wie Bürgerliche hilflos in die Fallen der Habermas-Schüler tappen.

hanno Woitek | Mo., 11. Mai 2026 - 09:42

dass die Mehrheit endlich merkt, dass von den Linken- SPD-Teile, Bündnis 90/De Grünen und Die Linken, die größte Gefahr für unsere liberale Demokratie ausgeht. Umso wichtiger sind Artikel wie diese.

Dorothee Sehrt-Irrek | Mo., 11. Mai 2026 - 10:10

bin ich nicht informiert, ansonsten aber von meiner Seite aus NEIN.
Ich "dulde" keine und wenn auch nur entfernte evtl. Kritik "ad hominem" an einem der bedeutendsten Sozialphilosophen der Welt.
"Top-Coach, raffinierte Methode", nennen wir es doch bei seinem Namen "Wissenschaftliche Denken at its best"!
Da ich mittlerweile in einigen gesellschaftlichen Bereichen gelesen habe, im konservativen zuletzt, würde ich vermuten, dass man schon auch mal links gewesen sein muss, um die Argumentation linker Gruppen zu verstehen statt zu verdammen.
Ich dachte zuerst auch, dass ich von Ihnen monierten Satz nicht stehen lassen könnte.
Ich habe mich bei linken Demonstrationen zumindest immer mal umgeschaut, vor welchen Spruchbändern ich lief, aber der Spruch soll sich beziehen auf "Deutschland, wir weben dein Leichentuch" "Die Weber" von Heine.
Wenn der Satz stattdessen dort stünde...?
Es heisst zum Schluss "bitte" und nutzt einen Nazi-Spruch als "Vorlage"...
Das versteht jede/r Linke sofort.
Nu

warum ich, vielleicht in einem Leserbrief, Habermas in seiner Abwehr französischer "Strukturalisten" kritisieren konnte?
Vielleicht brachte gar ich ihn dazu, Foucault zu schätzen, statt "Irrationalismus" bzw. einen "Angriff auf die Vernunft" dahinter zu vermuten?
Vielleicht dadurch, dass ich die Nietzsche-Rezeption "umdrehte"?
Zuviel der Ehre, aber das wäre sicher eines meiner literaturwissenschaftlichen Standbeine geworden, wenn nicht ...
Im roten Buchladen(Göttingen) sah ich eines meiner Lieblingsplakate "Du musst noch genug Chaos in dir haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können". "Zarathustra".
"Quantenphysik"?
Der Buchladen hatte auch viele französische Denker im Merve-Verlag. Toller Verlag. Sucht seinesgleichen.
Ich sage nicht, dass auch nur ein politisches Lager in der Lage wäre, andere vorurteilsfrei zu begreifen und dann gerne zu kritisieren.
Davon gehe ich nämlich nicht aus.
Herr Weimer braucht für Bereiche, die er nicht selbst abdecken kann BERATER*

"das Leben passiert wäre", vor allem aber ZWEI TANZENDE STERNE mein Leben bereichert hätten.
Etwa breiter gefasst , "Ich bete an die Macht der Liebe". Gerhard Tersteegen 1757, Pietist.
Viele schaffen unendlich viel mehr.
Respekt

Thomas Veit | Mo., 11. Mai 2026 - 10:33

Die mobile und schlagkräftige Linke kann im Kulturkampf nur so weit gewinnen, wie die Rechtskonservative träge und unentschlossen ist.

Leider ist die Rechtskonservative träge und unentschlossen... 🤔

PS: das ist KEIN direkter! Vorwurf an irgendjemanden...

Walter Buehler | Mo., 11. Mai 2026 - 11:14

Keine echte Wissenschaft ist eine fertige Gesamtheit von unumstößlichen Wahrheiten. Das zeigt ihre Geschichte.

Vielmehr vollzieht sich - wenn es gut läuft - in jeder Wissenschaft ein stetiger Lern-Prozess, eine fortlaufende Annäherung an jene Realität, mit der sie sich beschäftigt. Es wird keinen Zeitpunkt geben, an dem eine Wissenschaft für alle Ewigkeit "fertig" ist.

Gleich bleibt aber der Ablauf dieses Prozesses. Meistens entstehen neue Theorien im Dialog der Wissenschaftler, und zwar in der Abfolge von These, Antithese und Synthese. Dieses Schema nennt man „Dialektik“.

Plato, Hegel und Marx machen die Dialektik selbst zum Gegenstand einer Meta-Theorie. Marx bezeichnet seine -Theorie als „wissenschaftlich“, spricht ihr aber in Verbindung mit dem Materialismus die ewige Gültigkeit in der Realität zu.

Marxistische Dialektik ist daher von Beginn an keine Wissenschaft, sondern eine dogmatische Theorie, wie jede andere Heilslehre oder wie jede Religion.

Walter Buehler | Mo., 11. Mai 2026 - 11:26

Ursprüngliches dialektisches Denken (etwa bei Platon und Hegel) rechnet durchaus mit unbekannten Widersprüchen, wie sie im Wissenschaftsprozess und in echten Dialogen typisch sind. Darauf beruht auch der Satz von Habermas „Der ‚zwanglose Zwang des besseren Arguments‘ soll den Gegner gewaltlos niederstrecken.“

Habermas und die ihm hörigen „Meinungsführer“ im Kulturbereich haben in dieser Weise schon immer einen gewissen Abstand zu den linken (und ziemlich dümmlichen) vulgärmarxistischen Theorien betont, haben aber dennoch ihre marxistischen Wurzeln nie völlig aufgegeben.

Da die Ausbildung in den Kultur- und Geisteswissenschaften in Schulen und Hochschulen stattfindet, in denen der Marxismus der 68er-Jahre immer noch dominiert, findet sich überall dieser „Doppelstandard“, den Herr Stegemann bei unseren Kulturträgern beschreibt.

Diese Leute sehen gar keinen Widerspruch, wenn sie einen „gewaltfreien Dialog“ und gleichzeitig die Verfolgung anderer Meinungen durch die Behörden fordern.

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