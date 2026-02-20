- Wie sieht eine gerechte Arbeitspolitik aus?
Das Schlagwort „Lifestyle-Teilzeit“ sorgt für Empörung – und verdeckt die Kernfrage: Soll jeder Teilzeitwunsch gleich gelten, ob für Pflege, Erziehung oder Golf? Von Marx und Engels über Papst Johannes Paul II. bis zum Bundesverfassungsgericht finden sich Antworten.
Letzte Woche war ich Ehrengast beim CDU-Parteitag. Das klingt wichtiger, als es ist. Aber interessant war es allemal. Über 440 Seiten Anträge. Und das Wort „gerecht“ oder „Gerechtigkeit“ taucht hier insgesamt über 100-mal auf. Die Suche nach diesem hohen gesellschaftlichen Wert ist also immer noch ein politischer Trigger. Ihn auf den Einzelfall herunterzubrechen, ist oftmals schwer. Stichwort: Lifestyle-Teilzeit. Es könnte das Unwort des Jahres werden.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.