Lifestyle-Teilzeit oder Familien-Teilzeit? - Wie sieht eine gerechte Arbeitspolitik aus?

Das Schlagwort „Lifestyle-Teilzeit“ sorgt für Empörung – und verdeckt die Kernfrage: Soll jeder Teilzeitwunsch gleich gelten, ob für Pflege, Erziehung oder Golf? Von Marx und Engels über Papst Johannes Paul II. bis zum Bundesverfassungsgericht finden sich Antworten.