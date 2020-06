Müller erwähnt in seinem Essay die verschiedenen Stränge liberalen Denkens, vom „Selbstvervollkommnungsliberalismus“ des 19. Jahrhunderts eines John Stuart Mill – den er gar nicht mag – über die kontinentale Variante, die die Freiheit durch Rechte sichern will, bis hin zu einem Liberalismus, der den Fokus auf individuelle Abwehrrechte gegenüber dem Staat legt. Müller möchte indes einen Liberalismus stark machen, der von unten kommt, in Anlehnung an den Essay der amerikanischen Politikwissenschaftlerin Judith Shklar, „Liberalismus der Furcht“.