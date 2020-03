Seit mehr als drei Jahren liegt dieses exakt 1,6 Kilogramm schwere Buch immer vor mir und klagt mich stumm an: Du bist dumm und wüsstest Du, was hier alles drin steht, wärst du schlauer. Nimm mich zur Hand, lies mich. „The Holy Roman Empire - A thousand years of Europe’s History“ verspricht das fein gestaltete Cover.

In einem dieser zauberhaften Buchläden in Richmond upon Thames am Südwestrand von London habe ich dieses Prachtexemplar von Buch gekauft, mit einigen anderen Schwergewichten. Aber diese Schwergewichte machen intellektuell nicht schwergewichtiger, wenn man sie kauft, man muss sie schon auch lesen. Die Anläufe sind bisher gescheitert.

Ein wichtiges Muster: die Wiederholung

Jetzt in diesen Zeiten der erzwungenen Hässlichkeit habe ich mich festgesaugt an dem Buch. Oder anders herum: Es saugt mich auf. Peter H. Wilson, der Autor des gewaltigen Werks ist einer dieser Historiker, die es schaffen, ihr bewundernswertes Wissen so portioniert zu verabreichen, dass man den Stoff bewältigen kann.

Ein wichtiges Muster dabei: die Wiederholung. Wilson schreibt nicht einfach stur am Zeitstrang. Er greift zurück, voraus, stellt Bezüge her. Dabei wiederholen sich die Vorgänge. Irgendwann hat man es dann intus, dass sich Otto I. zum Kaiser empfohlen hatte, nachdem er die Magyaren auf dem Lechfeld in der Nähe von Augsburg 955 in die Flucht geschlagen hatte. Nur mal als Beispiel.

Kartenmaterial und Stammbäume

Umfangreiches Kartenmaterial am Anfang des Buches, die Stammbäume und die Listen der Karolinger und Staufer und Habsburger und wie sie alle hießen, helfen auch immer wieder, sich nicht zu verlieren in den ersten tausend Jahren europäischer Geschichte, in denen das angelegt wurde, auf dem später die Europäische Union aufbauen konnte.

Es ist eine zusätzliche Herausforderung, dieses Jahrtausend mit einem englischsprachigen Autor zu vermessen, nicht so sehr, weil seine Sprache, sein Stil so schwer wären. Viele Namen sind einfach anders geschrieben. Das macht am Ende aber den Lerneffekt noch größer, weil noch mehr Konzentration und kognitive Übertragungsleistung gefragt ist.

Wissenslücken sind keine Schande

Wer sich wappnen möchte gegen Wissenslücken, möge sich mit einem Tablet oder einem Laptop auf dem Schoß immer wieder diese Lücken von Google und Wikipedia schließen lassen. Das ist überhaupt keine Schande, finde ich. Und wer einen ersten einfacheren Einstand in die Materie möchte, eine Art Aperitif, der/die möge sich mit der „Kürzesten Geschichte Deutschlands“ sowie der „Kürzesten Geschichte Europas“ von James Hawes, abermals ein Brite, das Fundament legen lassen.

Diese beiden hauchdünnen Büchlein gibt es auch auf Deutsch. Womit wir bei einem abschließenden Wunsch an die deutsche Verlagsbranche sind. Es gibt nach meiner oberflächlichen Rundumschau kein Werk eines deutschen Autors, das an die Wucht des Werks von Peter H. Wilson heranreicht. Es wäre also wünschenswert, ja zwingend, dass sich ein Verlag findet, der Wilson hierzulande herausbringt. Aber vielleicht ist eine deutsche Ausgabe ja auch schon längst in Arbeit.