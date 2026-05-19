Dr. Wolfgang Balzer ist promovierter Physiker. Ausbildung und erworbene Erfahrung – etwa bei Systemanalyse und Modellierung – haben zu einer Rundumsicht über den Tellerrand einzelner Fachgebiete hinaus geführt, die auch beim Blick auf allgemein-gesellschaftliche Themen nützlich ist.

Prof. Dr. med. Aglaja Stirn ist Fachärztin für Psychosomatische Medizin, Psychoanalytikerin, Gruppenanalytikerin und Sexualtherapeutin. Sie hat über verschiedene Themen publiziert, v.a. den Umgang mit dem Körper, Sexualmedizin und allgemeingesellschaftliche Themen.

In vielen westlichen Gesellschaften wird seit Jahren ein Rückgang der Arbeitsmotivation beobachtet. Öffentliche Debatten konzentrieren sich dabei häufig auf individuelle Einstellungen oder moralische Appelle an die Leistungsbereitschaft. Der vorliegende Beitrag verfolgt einen anderen Ansatz: Er argumentiert, dass der Wert von Arbeit nicht isoliert individuell entsteht, sondern wesentlich durch soziale Vergleichsprozesse geprägt ist. Wahrgenommene Ungleichgewichte zwischen Anstrengung, Entlohnung und sozialer Anerkennung können die Motivation zur Arbeit nachhaltig untergraben – selbst dann, wenn Arbeit grundsätzlich als sinnvoll oder erfüllend erlebt wird. Diese Dynamik hat weitreichende sozialpsychologische und gesellschaftliche Folgen.

Die paradoxe Krise der Arbeit

Warum verliert Arbeit für immer mehr Menschen an Wert, obwohl sie – zumindest theoretisch – Sinn, Struktur, soziale Einbindung und Selbstwirksamkeit bieten kann? Warum berichten zugleich viele Menschen von Erschöpfung, innerer Distanz oder wachsender Abwehr gegenüber Erwerbsarbeit, selbst wenn sie ihren Beruf ursprünglich gewählt haben und ihn nicht grundsätzlich ablehnen?

Die verbreitete Annahme, es handle sich primär um eine Frage individueller Leistungsbereitschaft oder mangelnder Motivation, greift zu kurz. Arbeit ist kein isoliertes individuelles Erleben, sondern immer auch ein soziales Phänomen. Ihr subjektiver Wert entsteht im Kontext von Vergleich, Anerkennung und wahrgenommener Gerechtigkeit.

Der Mensch als vergleichendes Wesen

Der Mensch lebt vom Vergleich. Als soziales Wesen ist er eingebunden in Gruppen, Kulturen und normative Ordnungen. Der ständige – meist unbewusste – Vergleich mit der sozialen Umwelt ist kein pathologisches Phänomen, sondern eine grundlegende Voraussetzung für Orientierung und Entwicklung. Erst durch Vergleich wird sichtbar, was in einer bestimmten sozialen Gruppe als angemessen gilt, wo Anpassung erwartet wird und wo Abweichung toleriert oder sanktioniert ist.

Auch Arbeit wird nicht absolut bewertet, sondern relativ. Wie anstrengend ist meine Tätigkeit im Vergleich zu anderen? Wie hoch ist meine Entlohnung im Verhältnis zu vergleichbarer Arbeit? Welche Freiheiten, Sicherheiten oder Vorteile haben andere, die weniger oder gar nicht arbeiten?

Diese Fragen stellen sich nicht notwendigerweise aus Neid oder Missgunst, sondern häufig aus einem diffusen Gefühl der Irritation. Wird über längere Zeit wahrgenommen, dass Anstrengung, Zeitaufwand und Verantwortung nicht in einem nachvollziehbaren Verhältnis zu Entlohnung und Lebensqualität stehen, entsteht ein Gefühl struktureller Ungerechtigkeit.

Solange Arbeit als sinnvoll erlebt wird, Anerkennung erfährt und angemessen entlohnt ist, können hohe Anforderungen kompensiert werden. Selbst anstrengende oder monotone Tätigkeiten werden ertragen, wenn der subjektive Nutzen – materiell, sozial oder identitätsstiftend – als fair wahrgenommen wird.

Problematisch wird die Situation dort, wo die Arbeit körperlich oder psychisch belastend ist, der Spaßfaktor begrenzt, die Sinnhaftigkeit ausbleibt, die Freizeit, soziale Kontakte und Regeneration zu kurz kommen, man Verzicht leistet, erschöpft ist und gleichzeitig beobachten muss, dass andere mit geringerem Einsatz ähnliche materielle Sicherheit oder Vorteile erhalten. Warum dann anstrengen? In solchen Konstellationen entsteht ein innerer Konflikt. Die eigene Anstrengung erscheint zunehmend irrational. Die Motivation sinkt, nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus einem inneren Selbstschutz, der auf Gerechtigkeitsempfinden basiert; es ist letztlich eine nachvollziehbare rationale Entscheidung. Warum mehr geben, wenn es sich nicht lohnt und andere ohne Anstrengung das Gleiche bekommen?

In der Praxis äußert sich dieser Konflikt selten abrupt. Häufig beginnen Menschen, unbewusste Ausgleichsstrategien zu entwickeln: gelegentliche Krankmeldungen, innere Distanzierung, reduzierte Leistungsbereitschaft oder das bewusste „Nicht-mehr-Übererfüllen“. Diese Strategien sind oft begleitet von ambivalenten Gefühlen – Schuld, Rechtfertigung, innerer Rationalisierung. Sie verschaffen kurzfristig Erleichterung, verändern jedoch langfristig das innere Verhältnis zur Arbeit. Wird die Erfahrung sozialer Ungleichbehandlung dauerhaft bestätigt, kippt das innere Gleichgewicht.

Die Folge ist eine zunehmende Dysphorie gegenüber Arbeit insgesamt. Anstrengung wird nicht mehr als sinnvoll, sondern als Verlust erlebt. Der Wert von Arbeit beginnt zu erodieren. Krankschreibungen häufen sich, vielleicht nimmt auch der Wunsch nach vorzeitiger Rente oder Erwerbsunfähigkeitsrente zu oder auch der Wunsch nach Versorgung durch Bürgergeld oder andere soziale Zuwendungen.

Individuelle Wahrnehmungen bleiben nicht folgenlos. Wenn größere Teile einer Gesellschaft den Eindruck gewinnen, dass Leistung, Anstrengung und Verlässlichkeit systematisch entwertet werden, verändert sich das kollektive Klima. Leistungsbereitschaft, Bildungsanstrengung und Engagement für das Gemeinwesen nehmen ab. Dabei ist entscheidend: Nicht der soziale Ausgleich an sich ist das Problem, sondern die Wahrnehmung von Entkopplung von Leistung und Gegenleistung. Wo Einkommen, Sicherheit oder Vorteile unabhängig von Anstrengung erlebt werden, verändert sich zwangsläufig der symbolische Wert von Arbeit.

Das Motivationsparadox

Forderungen nach neuen Formen leistungslosen Einkommens, wie sie fast täglich aus dem linken politischen Spektrum kommen, entwerten implizit die Anstrengungsbereitschaft der Menschen, die für das Einkommen Leistung erbringen sollen, denn eine Finanzierung solcher Umverteilung kann nur aus weiter steigender Belastung derjenigen kommen, die etwas leisten. Um den Widerstand gegen solche Belastungen zu delegitimieren, werden Gerechtigkeitsnarrative mobilisiert, die auf eine Entwertung von Bildung, Anstrengung, Leistung und unternehmerischer Risikobereitschaft hinauslaufen. Logisch betrachtet läuft diese Strategie darauf hinaus, das Abgeben der Früchte eigener Leistung an Leistungslose und Leistungsunwillige mit einem etwas weniger schlechten Gewissen gegenüber der eigenen Leistungsfähigkeit zu belohnen – das klingt genau so absurd, wie es ist.

Aber auch auf konservativer Seite scheint das Niveau der Erkenntnisfähigkeit nicht allzu hoch zu sein. Die Kritik an mangelnder Leistungsbereitschaft verwechselt Symptome mit Ursachen. Ohne eine glaubwürdige Wiederherstellung von Fairness, Transparenz und vor allem Anerkennung von Anstrengung und Leistung kann Motivation nicht nachhaltig gesteigert werden.

Arbeit ist mehr als Erwerbstätigkeit. Sie ist ein soziales Versprechen: Wer sich anstrengt, trägt bei und übernimmt Verantwortung, darf erwarten, dass dies anerkannt wird – materiell wie symbolisch. Wird dieses Versprechen gebrochen, verliert Arbeit ihren Wert. Die schwindende Lust an Arbeit ist daher weniger Ausdruck individueller Schwäche als ein Indikator gesellschaftlicher Fehlentwicklung. Eine Stärkung der Arbeitsmotivation erfordert nicht moralische Appelle, sondern die Wiederherstellung von als gerecht erlebten Verhältnissen.