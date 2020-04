Auch „Allegro Pastell“ – benannt nach der Allegro-Schule in Berlin-Tiergarten, in der sich Randt einmal wöchentlich zum Badminton trifft – spielt immer wieder in aus der Zeit gefallenen Imbissen und Restaurants, wie zum Beispiel dem Da Jia Le in Schöneberg. Von diesen Orten aus reflektieren die Millennials Tanja und Jerome, beide um die dreißig, über sich, ihre Beziehung und vor allem das Verhalten ihrer Mitmenschen.