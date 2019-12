Cicero, das Magazin für politische Kultur, ist mit einem der begehrten Lead-Awards ausgezeichnet worden. Das Urteil der aus 24 Juroren bestehenden Jury bei der Verleihung der Lead-Awards in der Kategorie „Magazin Debatte“ am Montagabend im Hamburger Curio-Haus war deutlich: „Alexander Marguier und Christoph Schwennicke erhalten einen Lead-Award in Bronze. Die beiden Cicero-Macher, so die Mehrheitsmeinung der Juroren, spitzen wie wenige andere Themen zu, scheuen nicht vor provokanten Thesen zurück, beziehen unmissverständlich Stellung und stoßen dadurch immer wieder Diskussionen an. Selbst wenn sie dabei anecken und ihre Haltung manchmal umstritten ist, bleiben sie damit immer debattenfähig und offen für Gegenargumente.“

Besonders hervorgehoben wurden dabei auch die Gestaltung des Magazins und seine intelligenten Rubriken.

Der Lead-Award ist ein deutscher Medienpreis und wird seit 1993 jedes Jahr von der Lead-Academy für Medien e.V. an deutsche Print- und Online-Medien vergeben.

Wir freuen uns über diese besondere Auszeichnung und versuchen ihr weiterhin jeden Tag aufs Neue gerecht zu werden.

