Sina Schiffer studiert an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn Politik und Gesellschaft und English Studies. Derzeit hospitiert sie bei Cicero.

Gisela Dombrowsky ist Lachyoga-Master-Trainerin und Entspannungs-Pädagogin, sie leitet Lachtreffs in Neuss und Düsseldorf sowie eine Seniorengruppe in Kaarst. Sie bildet Lachyoga-Leiter und Lachyoga-Lehrer aus. Für die betriebliche Gesundheit bietet sie Workshops in Unternehmen und Institutionen an. Ehrenamtlich lacht sie mit Kindern in Kitas, Schulen und Kinderkrankenhäusern.

Frau Dombrowsky, worüber haben Sie zuletzt gelacht?