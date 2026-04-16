Vor wenigen Tagen saß ein junger Mann vor mir, der mir erklärte, wie sein Start-up den regionalen Einzelhandel revolutionieren werde. Er hatte einen Businessplan dabei, dreißig Seiten, perfekte Optik, mit Marktanalyse, Wettbewerbsmatrix und einer Finanzplanung über fünf Jahre. Die Sprache war klar. Die Zahlen waren plausibel. Die Struktur war tadellos.

Meine Frage, wie er auf seine Umsatzprognose für das zweite Quartal im zweiten Jahr gekommen sei, beantwortete er nach kurzem Zögern: Das hat die KI berechnet. Die nächste Frage: Woher die Annahme, dass sein Kundensegment bereit sei, vierzehn Euro pro Monat für seinen Service zu zahlen. Wieder das kurze Zögern. Dann: Das stand in „meinem“ Businessplan.

Es war kein dummer Mensch. Es war ein motivierter, intelligenter junger Mann, der etwas aufbauen wollte. Aber er hatte einen perfekten Plan vor sich und keinen einzigen Satz darin selbst gedacht. Er hat nicht gegründet. Er hat prompten lassen. Und er ist kein Einzelfall.

Seit über dreißig Jahren begleite ich Existenzgründer. In dieser Zeit habe ich rund tausend Businesspläne gelesen, kommentiert, auseinandergenommen. Nicht um mich hervorzuheben, sage ich das. Sondern weil ich glaube, nach dreißig Jahren den Unterschied zu erkennen zwischen einem Plan, hinter dem ein Mensch steht, und einem Plan, hinter dem ein Sprachmodell steht. Und was ich sehe, beunruhigt mich.

Wer heute gründen will, hat ein Bild im Kopf. Instagram-Reels, in denen Gründen aussieht wie ein Lifestyle inklusive Leben in Dubai und rauschenden Partys. Die Höhle des Löwen, in der Millionendeals in neunzig Sekunden fallen. Das Bild lügt nicht vollständig. Aber es verschweigt die Jahre ohne Gehalt, die Nächte mit der Liquiditätsplanung, den Moment, in dem ein Gründer zum dritten Mal bei derselben Bank sitzt und weiß, dass die Zahlen nicht reichen.

Zwischen dem Gründer und seiner Idee steht ein Sprachmodell

Das war schon vor zehn Jahren ein Problem. Aber es war ein beherrschbares Problem, weil die Realität korrigierte. Wer eine Geschäftsidee umsetzen wollte, musste irgendwann etwas Echtes tun. Einen Prototypen bauen. Einen möglichen Kunden anrufen, der kein Freund und kein Familienmitglied war. An diesem Punkt lernten viele, ob ihre Idee trägt oder ob sie sich etwas vormachen. Dieser Korrekturmechanismus ist dabei, zu verschwinden.

Künstliche Intelligenz hat die Einstiegskosten einer Gründung auf nahezu null gesenkt. Einen Businessplan, der professionellen Standards genügt: eine Stunde. Eine Website: ein Nachmittag. Ein Logo, ein Pitch Deck, ein Finanzmodell mit Szenarioanalyse: alles an einem Wochenende. Für erfahrene Gründer, die wissen, was sie tun, ist das ein Gewinn. Aber was ich sehe, sind Menschen, die mit Hilfe von KI die gesamte Oberfläche einer Gründung erzeugen, ohne die Substanz dahinter jemals durchdacht zu haben. Alles sieht aus wie ein Unternehmen. Nichts davon beweist, dass es eines ist.

Früher scheiterte die Illusion am Tun. Wer seinen Businessplan selbst schrieb, merkte spätestens bei der Finanzplanung, ob er seine Kostenstruktur versteht. Wer seinen ersten Kunden selbst akquirierte, merkte, ob jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Das waren schmerzhafte Momente. Aber sie waren diagnostische Momente. Sie trennten die tragfähigen Ideen von den Phantasien. KI verdeckt diese Momente. Nicht die Probleme, die dahinter liegen. Nur die Momente, in denen sie sichtbar werden. Die Illusion hält länger. Und wenn die Realität dann doch einbricht, kommt sie nicht als leise Korrektur, sondern als Aufprall. Je später der Moment der Wahrheit, desto härter die Landung.

Aber das Problem reicht tiefer als die Diagnostik. Es gibt ein Merkmal, das gute Gründer seit jeher von schlechten unterscheidet. Es steht in keinem Lehrbuch. Gute Gründer brennen für etwas. Sie haben eine Idee, von der sie nicht loskommen, ein Problem, das sie lösen wollen. Und weil sie brennen, verstehen sie, was sie tun. Man durchdringt, wofür man brennt. Man liest sich ein, rechnet nach, liegt nachts wach und denkt es weiter. Was ich bei KI-gestützten Gründungen zunehmend erlebe, ist etwas anderes. Menschen, die ein Geschäftsmodell präsentieren, das sie nicht erklären können, sobald man von der Vorlage abweicht. Zwischen ihnen und ihrer Idee steht ein Sprachmodell, das die Arbeit des Verstehens übernommen hat.

Serielles Gründen ohne serielle Erkenntnis

Und mit dem Verstehen verschwindet auch der Einsatz. Wer sein Erspartes investiert, einen Kredit aufnimmt, seinen Job kündigt, der überlegt sich vorher sehr genau, ob die Idee trägt. Diese Fallhöhe ist kein Defekt des klassischen Gründens. Sie ist sein Motor. Wenn die Erstellungskosten einer Gründung gegen null gehen, geht auch diese Ernsthaftigkeit zurück. Was nichts gekostet hat, darf auch scheitern. Und was scheitern darf, ohne dass es wehtut, wird mit einer Leichtigkeit aufgegeben, die mit Unternehmertum nichts mehr zu tun hat. Neuer Prompt, neuer Plan, neues Projekt. Serielles Gründen ohne serielle Erkenntnis. Die Bereitschaft, an einer Idee zu leiden, sie durch den ersten Winter zu bringen, den zweiten Rückschlag auszuhalten: Das ist es, was Unternehmen überlebensfähig macht. KI kann vieles. Das kann sie nicht.

Man könnte an dieser Stelle fragen, ob die Zahlen das bestätigen. Die deutsche Gründungsforschung erfasst inzwischen Bestände und Überlebensraten. Aber die eigentliche Frage stellt sie nicht: Kann der Gründer von seinem Unternehmen leben? Ein Unternehmen, das existiert, aber seinen Gründer nicht ernährt, ist keine tragfähige Gründung. Es ist, wie das Finanzamt es in seiner nüchternen Klarheit formulieren würde: Liebhaberei. Und zugegeben: Jedem Gründer wird man eine Gewinnerzielungsabsicht zunächst unterstellen können. Aber der Begriff trifft den Kern dessen, was ich beschreiben will, präziser als jede Gründungsstatistik.

Das Finanzamt fragt nicht, ob ein Unternehmen existiert. Es fragt, ob am Ende des Monats etwas übrig bleibt, von dem ein Mensch sein Leben bestreiten kann, dies natürlich nicht uneigennützig. Laut KfW-Gründungsmonitor 2025 ist der Bruttobeschäftigungseffekt von Neugründungen erneut gesunken. Nur noch jede vierte Gründung schafft überhaupt einen Arbeitsplatz jenseits des Gründers selbst. Was wächst, ist eine andere Kategorie. Gründungen, bei denen die KI nicht das Werkzeug ist, sondern die gesamte Belegschaft. Die Mitarbeiter heißen Claude, Gemini und GPT. Sie zahlen keine Sozialversicherung. Sie mieten keine Wohnung. Sie kaufen nichts ein.

Und diese Gründungen werden von einer ganzen Branche am Laufen gehalten. Rund um die eigentlichen Gründungen ist ein Ökosystem gewachsen, das beeindruckend aussieht und beunruhigend funktioniert. Acceleratoren, Inkubatoren, Coaching-Agenturen, Förderlotsen. Ihr Geschäftsmodell basiert nicht auf dem Erfolg der Gründungen, die sie begleiten. Es basiert auf Durchlauf. Fördermittel finanzieren Beratung, Beratung produziert Gründungen, Gründungen rechtfertigen Fördermittel. Ich beschreibe dieses System nicht von außen. Mein eigenes Institut lebt unter anderem von Gründungsberatung. Der Vorwurf richtet sich nicht an Personen. Er richtet sich an die Struktur. KI beschleunigt diesen Kreislauf. Aktivität wird mit Wirkung verwechselt. Output mit Outcome.

Wenn die KI die Kernarbeit übernommen hat, ist der Lerneffekt gefährdet

In meinen Vorlesungen sage ich seit Jahren: Scheitern ist kein Verlust. Es ist eine Buchung auf das Konto Erfahrung. Gescheiterte Gründer sind klüger als erfolgreiche. Nicht weil sie besser wären. Sondern weil sie wissen, wie es nicht geht. Dieses Wissen ist unbequem, aber es ist belastbar. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Gründer etwas durchlebt hat. Dass er einen Markt kennengelernt hat, nicht aus einer Analyse, sondern aus der Erfahrung, dass Kunden anders entscheiden, als man es sich vorgestellt hat. Dass er gelernt hat, unter Druck Entscheidungen zu treffen, mit zu wenig Geld, zu wenig Zeit und zu wenig Schlaf. Dieses Wissen verschwindet nicht, wenn das Unternehmen verschwindet. Es bleibt im Menschen. Es macht ihn beim zweiten Versuch besser. Oder es macht ihn zu einer besseren Führungskraft, einem Menschen, der weiß, was unternehmerisches Handeln tatsächlich bedeutet.

Bei KI-gestützten Gründungen, in denen die KI die Kernarbeit übernommen hat, ist dieser Lerneffekt gefährdet. Wer seinen Businessplan nicht selbst geschrieben hat, hat seine Kostenstruktur nicht verstanden. Wer seine Kundenansprache von einem Sprachmodell formulieren lässt, hat nie gelernt, einen Fremden von etwas zu überzeugen. Wenn ein solches Unternehmen scheitert, bleibt kein Unternehmer zurück. Es bleibt ein Anwender zurück. Das ist der vielleicht teuerste Verlust: nicht das Geld, das in gescheiterte Gründungen fließt, sondern die Erfahrung, die nicht gemacht wird. Bisher war jede Gründung, auch jede gescheiterte, ein Ausbildungsprogramm. Wenn KI dieses Programm ersetzt, verlieren wir nicht nur Unternehmen. Wir verlieren die Menschen, die aus dem Scheitern heraus etwas geworden wären.

Dieser Text ist kein Plädoyer gegen Künstliche Intelligenz. KI ist ein außerordentliches Werkzeug, das auch in meiner eigenen Arbeit seinen Platz hat. Aber ein Skalpell in der Hand eines Chirurgen rettet Leben. Dasselbe Skalpell in der Hand eines Menschen, der Chirurg werden möchte, weil er ein YouTube-Video gesehen hat, richtet Schaden an.

Was sich geändert hat, ist die Frage, was wir unter Gründung verstehen. Ein Businessplan, den niemand durchdacht hat. Ein Geschäftsmodell, das sein Gründer nicht erklären kann. Ein Unternehmen, das seinen Gründer nicht ernährt. Eine Statistik, die alle zufriedenstellt, außer den Menschen, der abends seine Kontoauszüge liest.

Es braucht die Bereitschaft, genau hinzuschauen. Und es braucht jemanden, der dem jungen Mann, der vor wenigen Tagen vor mir saß, sagt, was ich ihm an diesem Tag gesagt habe: Dein Plan ist gut. Jetzt erzähl mir, was davon von dir ist.