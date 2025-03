Im Januar überraschte China die Tech-Welt, als dort DeepSeek vorgestellt wurde, ein Unternehmen für künstliche Intelligenz, das sich als ebenso wettbewerbsfähig wie jedes andere erwiesen hat – allerdings zu wesentlich geringeren Kosten. Das Ereignis war ein Weckruf für politische Entscheidungsträger aller Couleur in Washington, die wissen, dass KI bald alle Aspekte des politischen Lebens auf die eine oder andere Weise beeinflussen wird.

Um in diesem Bereich eine Vormachtstellung einzunehmen, bedarf es einer enormen Rechenleistung, einer ausreichenden Energieversorgung für die riesigen Rechenzentren, die hinter der KI stehen, und schließlich der Humanressourcen, die für die Entwicklung neuer und innovativer Iterationen erforderlich sind. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich die Regierungen darum bemühen, die Infrastruktur zu finanzieren, auf die sich die KI stützt.

Neue Milliardeninvestitionen

Wenige Tage nach dem Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump kündigte seine Regierung die Gründung eines Unternehmens namens Stargate an, das 500 Milliarden Dollar in die KI-Infrastruktur des Privatsektors investieren will. Im Februar kündigte Frankreich im Vorfeld eines multinationalen KI-Gipfels in Paris Investitionen in Höhe von insgesamt 112 Milliarden Dollar in die KI-Infrastruktur und -Entwicklung an. Dazu gehörten 20 Milliarden Dollar von kanadischen Investmentfirmen für neue KI-Projekte, bis zu 50 Milliarden Dollar von den Vereinigten Arabischen Emiraten für neue Datenzentren und große Investitionen in Mistral, einen europäischen Konkurrenten von OpenAI und DeepSeek. China hat bereits einen Überschuss an Rechenzentren, da es Hunderte in den westlichen Provinzen errichtet hat, während große Technologieunternehmen wie ByteDance Milliarden in zusätzliche Einrichtungen investieren.

Die Bemühungen der Regierungen, in diesem aufstrebenden geostrategischen Umfeld die Führung zu übernehmen, gehen über reine Investitionen hinaus. So hat die Regierung Biden beispielsweise im Jahr 2022 strenge Exportkontrollen für Chips eingeführt, um zu verhindern, dass China jene zukunftsweisenden Chips erhält, die vermutlich für den Betrieb der besten KI-Modelle benötigt werden. Wenige Tage vor seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus fügte Präsident Joe Biden weitere Vorschriften hinzu, um die Ausfuhr der leistungsstärksten Chips zu kontrollieren, nachdem bereits weitere Beschränkungen für die Lieferung von Chipherstellungsausrüstung nach China erlassen worden waren. Dies würde Pekings Fähigkeit einschränken, seine eigenen fortschrittlichen Chips und Halbleiter im Inland herzustellen, so die Überlegung.

Peking reagierte darauf mit eigenen Beschränkungen in einem Bereich, in dem es einen deutlichen Vorteil hat: kritische Mineralien. China ist für fast 70 Prozent des Abbaus von Seltenerdmetallen verantwortlich. Und mit seinen großen inländischen Reserven und den seit langem bestehenden Bergbaukonzessionen in Afrika ist es für mehr als 90 Prozent der gesamten Verarbeitung von Seltenen Erden verantwortlich. Bei einigen Mineralien hat China fast ein Monopol. Die USA produzieren nur 12 Prozent des weltweiten Angebots und sind bei der Gewinnung auf chinesische Maschinen angewiesen. Nachdem Washington das Exportverbot von Chips erlassen hatte, erließ Peking also im Gegenzug Beschränkungen für die Gewinnung von Seltenen Erden und für Trenntechnologien. Später, im Jahr 2024, verbot es die Ausfuhr einiger Seltener Erden, die für die Herstellung von Halbleitern benötigt werden.

Washington weiß um seine Schwachstellen in der Lieferkette für Seltene Erden. Das ist einer der Gründe, warum Trump die Verhandlungen über den Russland-Ukraine-Krieg an die Schürfrechte in der Ukraine geknüpft und warum Biden versucht hat, die heimische Förderung zu unterstützen. Das ist auch der Grund, warum Washington Sicherheitsgarantien für Taiwan – die führende Halbleiter-Supermacht der Welt – in Investitionen für neue Produktionszentren in den USA ummünzt.

KI hat die Macht

Einfach ausgedrückt: KI hat die Macht, die Geopolitik zu verändern. Traditionell beruht geopolitische Macht auf der Beherrschung des physischen Raums – Luft, Land und Meer –, wobei der Weltraum während des Kalten Krieges als vierte Domäne hinzukam. Üblicherweise wird geopolitische Macht mit wirtschaftlichen, politischen und kriegerischen Mitteln ausgeübt. Die künstliche Intelligenz ist einzigartig, weil sie nicht nur eine Entwicklung in ihrem eigenen Bereich (dem Cyberspace) vorantreiben, sondern auch die anderen Bereiche (Wirtschaft, Politik und Krieg) beeinflussen wird. In allen Bereichen wird es im nächsten Jahrzehnt zu Umwälzungen kommen, die eine direkte Folge des Aufkommens schnellerer, besserer und leistungsfähigerer KI-Modelle sind. Diese Modelle haben auch das Potenzial, das globale System zu stören, die Kluft zwischen den Besitzenden und den Habenichtsen zu vergrößern und bestimmten Ländern einen praktisch uneinholbaren Vorsprung im Cyberbereich zu verschaffen.

Aus wirtschaftlicher Sicht bietet die fortgeschrittene KI viele Vorteile. Sie kann zur Optimierung von Lieferketten, zur besseren Vorhersage makroökonomischer Trends, zur Aufdeckung von Betrug bei Bank- und Finanzdienstleistungen, zur Verbesserung von Finanztransaktionen und zur Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz eingesetzt werden. Sie kann bei der Optimierung von Energieressourcen, landwirtschaftlicher Produktion, Ressourcengewinnung, Katastrophenhilfe und -management helfen.

Entscheidend ist, dass sie auch die Arbeit in bestimmten Branchen revolutionieren kann. Nehmen wir das Beispiel der Lkw-Fahrer: Allein in den USA könnten 3,6 Millionen Menschen arbeitslos werden, wenn KI-gestütztes selbstfahrendes Fahren Realität wird. Ähnliche Veränderungen werden wahrscheinlich auch in zahllosen anderen Branchen eintreten, so dass die Wettbewerbsfähigkeit eher eine Frage der Effizienz von KI-Modellen als eine Frage der menschlichen Produktivität sein wird. Es besteht ein reales Risiko, dass diese Verschiebung auf dem Arbeitsmarkt zu politischer Instabilität führt.

Automatisierte Propaganda

In der Zwischenzeit sind einige der politischen Anwendungen von KI bereits vorhanden. Russische Desinformationskampagnen in Afrika beispielsweise erforderten einst Tausende von Mitarbeitern, um Inhalte zu produzieren, die die sozialen Medien überschwemmten und so die Nachrichtenlage in den Zielregionen veränderten. KI-generierte und KI-veränderte Bilder und Videos verstärken die Wirkung noch weiter, und mit der Fähigkeit, gezielte Inhalte in Hunderten von Sprachen oder für bestimmte Personengruppen zu erstellen, ist die Aussicht, politische Bewegungen zu stören, bereits offensichtlich.

Leistungsstärkere KI wird noch besser in der Lage sein, Deepfakes, synthetische Medien und automatisierte Propaganda zu erstellen, wodurch Desinformationskampagnen noch effektiver und schwerer zu erkennen sind. Dies wird sich wahrscheinlich zu einer tragenden Säule der hybriden Kriegsführung entwickeln – die Untergrabung der internen Stabilität des Gegners durch gezielte Kampagnen. Die derzeit verfügbaren Instrumente zur Bekämpfung dieser Bedrohung sind bei weitem nicht ausreichend.

Abgesehen von der Gefahr gesellschaftlicher Unruhen werden Regierungen KI nutzen können, um die Massenüberwachung, die soziale Kontrolle und die digitale Unterdrückung auszuweiten. Durch ihre Fähigkeit, riesige Datenmengen zu verarbeiten, wird KI es den Regierungen erleichtern, gegen Subversion und Dissens vorzugehen. Selbst für demokratische Regime könnte die Versuchung, etwa die Kriminalität zu überwachen und zu bekämpfen, zu groß sein, um sie zu ignorieren.

Militärische Anwendung

Die vielleicht wichtigste – und am meisten zu befürchtende – Nutzung der KI wird jedoch ihre militärische Anwendung sein. So wie vorherige transformative Technologien das Schlachtfeld verändert haben, wird die nächste Generation Kampfeinsätze unterstützen und führen. Die Zahl der Möglichkeiten, wie KI dies tun wird, ist nahezu unzählig, aber einige Beispiele sind aufschlussreich: koordinierte Drohnenschwärme, automatisierte Schlachtfeldstrategien und Kommunikationsstörungen, Überwachung und Aufklärung, Frühwarn- und Ausweichsysteme, strategische Entscheidungsfindung, immer ausgefeiltere Cyberangriffe, die Finanzmärkte, kritische Infrastrukturen und militärische Operationen stören können, sowie Tarnkappenerkennung.

Kein Wunder also, dass sich die Regierungen nicht nur um die für die KI benötigten Materialien bemühen, sondern auch um die menschlichen Talente, die sie entwickeln und einsetzen können. In China werden Technologieunternehmen, die durch das harte Durchgreifen der Regierung im Regen stehen gelassen wurden, nun zu wichtigen Akteuren. Es ist unklar, wie viel Geld DeepSeek zum Beispiel von der Regierung erhalten hat, aber Peking war und wird auch weiterhin in strategischen Branchen wie diesen tätig sein. Pekings öffentliche Unterstützungsbekundung dient zwei Zwecken. Man gibt den Technologieunternehmen die Gewissheit, dass ihre Investitionen nicht umsonst waren, und sendet dem Rest der Welt die Botschaft, dass China den Wettlauf um die KI nicht nur ernst nimmt, sondern auch in der Lage ist, ihn anzuführen.

Vorsprung der USA

Washington hat dies sicherlich zur Kenntnis genommen. Einige Analysten haben die DeepSeek-Ankündigung als den „Sputnik-Moment“ dieser Generation bezeichnet, der während des Kalten Krieges den Wettlauf mit der Sowjetunion im Weltraum auslöste. Welchen Vorsprung die USA in diesem Rennen auch immer hatten, er ist nun dahin. Es ist zu erwarten, dass Washington die Exportkontrollen für alle verbleibenden Aspekte der High-End-Rechenleistung verdoppeln wird, um seine Position wiederherzustellen. China seinerseits wird den Technologiekrieg wahrscheinlich verschärfen, indem es einheimische Akteure stärker unterstützt und die Ausfuhr seltener Erden weiter einschränkt.

Es ist unklar, ob KI weiterhin ein Rennen für zwei Teams bleiben wird. Für die meisten werden die Eintrittskosten unerschwinglich sein, so dass sich die Kluft zwischen den Besitzenden und den Nichtbesitzenden nur noch vergrößern wird. Die europäischen Akteure wollen aufholen; das Vereinigte Königreich und Frankreich versuchen, in ihre eigenen Fähigkeiten zu investieren, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Das Auftauchen von DeepSeek war vor allem ein Weckruf, der eine klare und unmissverständliche Botschaft aussandte: KI wird alle Formen geopolitischer Macht revolutionieren. Und so wie das Wettrennen im Weltraum die internationalen Beziehungen in den vergangenen Jahren bestimmt hat, könnte das Wettrennen um leistungsfähigere KI die kommenden Jahre bestimmen.

