Künstlerische Leiterin der Documenta 16 - Naomi Beckwith: Möge der Himmel helfen

Die US-Amerikanerin Naomi Beckwith ist künstlerische Leiterin der Documenta 16. Sie möchte weg von Experimenten und sich mit Stabilität gegen die Angriffe auf die Weltkunst stellen. Erste Äußerungen lassen auf eine kontroverse Schau im Sommer 2027 schließen.