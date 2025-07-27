- Naomi Beckwith: Möge der Himmel helfen
Die US-Amerikanerin Naomi Beckwith ist künstlerische Leiterin der Documenta 16. Sie möchte weg von Experimenten und sich mit Stabilität gegen die Angriffe auf die Weltkunst stellen. Erste Äußerungen lassen auf eine kontroverse Schau im Sommer 2027 schließen.
Naomi Beckwith und der neue Papst Leo XIV. haben überraschend viele Gemeinsamkeiten. Beide stammen aus Chicago, sind Fans des Baseballteams White Sox und wurden in einem komplexen geheimen Verfahren gewählt. Außerdem stehen sowohl die 1976 geborene Kuratorin als auch das 69-jährige Kirchenoberhaupt vor einer gewaltigen Aufgabe.
Gut, gegen 1,3 Milliarden Katholiken weltweit sind die rund 740 000 Besucher der letzten Documenta eine eher kleine Gemeinde. Doch von Naomi Beckwith, die im vergangenen Dezember zur künstlerischen Leiterin der 16. Weltkunstschau 2027 ernannt wurde, erwarten viele nicht weniger als ein Wunder. Nach dem Antisemitismus-Eklat um die Documenta Fifteen soll sie das Vertrauen zurückgewinnen und sicherstellen, dass in der kommenden Ausstellung keine diskriminierenden Werke auftauchen. Bedenkt man, mit welcher Feindseligkeit die Debatte um Deutschlands wichtigste Kunstinstitution geführt wurde und wie tief die Gräben sind, die sich beim Thema Nahostkrieg in der Kulturszene auftun, könnte man bei diesem Job ein wenig Beistand von oben durchaus gebrauchen.
