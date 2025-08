Herr Meese, wir sitzen hier an einem Ort, an dem wir vor zehn Jahren schon einmal zusammensaßen: in Ihrem hellen Atelier am Rande des Prenzlauer Bergs. Wenn ich heute an dieses erste Treffen zurückdenke, dann werde ich das Gefühl nicht los, dass mir heute ein sehr veränderter Jonathan Meese gegenübersitzt. Vor zehn Jahren waren Sie sehr damit beschäftigt, die Wunden von Bayreuth zu versorgen. Sie waren wütend und empört. Jetzt sitzt hier ein Mann, der ganz in seiner Mitte zu sein scheint. Was ist in der Zwischenzeit passiert?