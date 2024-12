Armin Boehm wurde 1972 in Aachen geboren und lebt heute als Künstler in Berlin. Von 1995 bis 2001 studierte er an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf, wo er Meisterschüler von Jörg Immendorff war. Zuletzt waren seine Arbeiten in einer Einzelausstellung in der Berliner König Galerie zu sehen.