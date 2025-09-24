- Beim Prompt des Poeten!
Künstliche Intelligenz erzeugt eine Explosion an Innovationen. Generierte Bilder, Texte und sogar Lieder überschwemmen die Welt der „Kultur“ und lassen den Prompter zum „Künstler“ werden. Paradoxerweise kann aber gerade die Innovation zu einem Stillstand der Kultur führen.
Es mag einem gefallen oder nicht, aber Joseph Beuys hatte vermutlich recht: Jeder Mensch ist ein Künstler. Und auch wenn das heute wohl berühmteste Diktum des „Schamanen vom Niederrhein“ ursprünglich nur von Novalis ausgeborgt war – der hatte 1798 in seinem Fragment „Glauben und Liebe“ noch etwas zurückhaltender formuliert, dass jeder Mensch zumindest Künstler sein sollte –, so wird der beuyssche Reboot dieses ansonsten natürlich aparten Gedankens nicht entkräftet. Im Gegenteil, je intensiver heutzutage jemand seine kreative Energie aus wiedergekäuten Zitaten, Mash-ups oder anderen künstlerischen Vorlagen zieht, desto wirkmächtiger können diese am Ende auch werden.
Schuld daran ist unter anderem Greg Linden. Der hatte 1998 als blutjunger Programmierer bei dem US-Online-Marktplatz Amazon einen Algorithmus entwickelt, mit dem fortan so etwas wie privatisierte Produktempfehlungen möglich wurden. Leute, die Novalis gut fanden, konnten fortan also auch Joseph Beuys gut finden – und vice versa natürlich auch. Es matchte jetzt plötzlich im digitalen Kulturkaufhaus. Und das, ohne dass man mit dem eigenen Geschmacksurteil noch einmal nachjustieren musste. Und da Lindens Code zudem auch noch in alle Richtungen hin funktionierte, hatten Kulturkonsumenten bald die Chance, immer mehr vom Immergleichen zu entdecken, während auf Produzentenseite der künstlerische Erfolg oft zur Rechenaufgabe verkam.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.