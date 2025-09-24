Kulturkiller KI - Beim Promt des Poeten!
Wer führt den Pinsel, der die Kunst erschafft? / Illustration: Max Kuwertz

Kulturkiller KI Beim Prompt des Poeten!

Künstliche Intelligenz erzeugt eine Explosion an Innovationen. Generierte Bilder, Texte und sogar Lieder überschwemmen die Welt der „Kultur“ und lassen den Prompter zum „Künstler“ werden. Paradoxerweise kann aber gerade die Innovation zu einem Stillstand der Kultur führen.

VON RALF HANSELLE am 11. Oktober 2025 11 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Autoreninfo

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Zur Artikelübersicht

Es mag einem gefallen oder nicht, aber Joseph Beuys hatte vermutlich recht: Jeder Mensch ist ein Künstler. Und auch wenn das heute wohl berühmteste Diktum des „Schamanen vom Niederrhein“ ursprünglich nur von Novalis ausgeborgt war – der hatte 1798 in seinem Fragment „Glauben und Liebe“ noch etwas zurückhaltender formuliert, dass jeder Mensch zumindest Künstler sein sollte –, so wird der beuyssche Reboot dieses ansonsten natürlich aparten Gedankens nicht entkräftet. Im Gegenteil, je intensiver heutzutage jemand seine kreative Energie aus wiedergekäuten Zitaten, Mash-ups oder anderen künstlerischen Vorlagen zieht, desto wirkmächtiger können diese am Ende auch werden. 

Schuld daran ist unter anderem Greg Linden. Der hatte 1998 als blutjunger Programmierer bei dem US-Online-Marktplatz Amazon einen Algorithmus entwickelt, mit dem fortan so etwas wie privatisierte Produktempfehlungen möglich wurden. Leute, die Novalis gut fanden, konnten fortan also auch Joseph Beuys gut finden – und vice versa natürlich auch. Es matchte jetzt plötzlich im digitalen Kulturkaufhaus. Und das, ohne dass man mit dem eigenen Geschmacksurteil noch einmal nachjustieren musste. Und da Lindens Code zudem auch noch in alle Richtungen hin funktionierte, hatten Kulturkonsumenten bald die Chance, immer mehr vom Immergleichen zu entdecken, während auf Produzentenseite der künstlerische Erfolg oft zur Rechenaufgabe verkam. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.