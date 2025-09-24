Kulturkiller KI - Beim Prompt des Poeten!

Künstliche Intelligenz erzeugt eine Explosion an Innovationen. Generierte Bilder, Texte und sogar Lieder überschwemmen die Welt der „Kultur“ und lassen den Prompter zum „Künstler“ werden. Paradoxerweise kann aber gerade die Innovation zu einem Stillstand der Kultur führen.