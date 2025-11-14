- Wenn die Rechte „woke“ wird
Der identitätspolitische Stil der Linken wird mittlerweile in den USA von einer neuen, aggressiven Rechten aufgegriffen. Sie will auf ähnliche kulturelle Weise wie die Linke Politik machen: mit Emotionen, Moral, Identität, Opferstatus – und Judenhass.
„Wokeness“ ist eigentlich keine politische Kategorie im klassischen Sinne. Der Begriff war ursprünglich eine Selbstbezeichnung der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Später übernahmen ihn progressive Kreise, um zu signalisieren: Wir sind „aufgewacht“, sensibilisiert für strukturelle Ungerechtigkeiten, Rassismus und Diskriminierung. Das war etwa um das Jahr 2010.
