Anhänger von Nick Fuentes
Anhänger des rechtsradikalen Influencers Nick Fuentes warten auf ihr Idol / picture alliance / NurPhoto | Adam J. Dewey

Kulturkampf Wenn die Rechte „woke“ wird

Der identitätspolitische Stil der Linken wird mittlerweile in den USA von einer neuen, aggressiven Rechten aufgegriffen. Sie will auf ähnliche kulturelle Weise wie die Linke Politik machen: mit Emotionen, Moral, Identität, Opferstatus – und Judenhass.

VON JAN UPHOFF am 18. November 2025 8 min

Autoreninfo

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

So erreichen Sie Jan Uphoff:

„Wokeness“ ist eigentlich keine politische Kategorie im klassischen Sinne. Der Begriff war ursprünglich eine Selbstbezeichnung der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Später übernahmen ihn progressive Kreise, um zu signalisieren: Wir sind „aufgewacht“, sensibilisiert für strukturelle Ungerechtigkeiten, Rassismus und Diskriminierung. Das war etwa um das Jahr 2010.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Urban Will | Di., 18. November 2025 - 07:47

stellen, dass die Gruppe um Fuentes bisher noch keine Gewalt ausgeübt hat. Ich konnte zumindest nichts dergleichen finden.
„Aggressiv“ ist daher wohl nur deren verbaler Auftritt.
Israel als Hauptgegner, Hitler als „Supertyp“ und dann noch „Happy Birthday, Iossif Wissarionowitsch!“, das ist dann doch eine wirre Geschichte.
Dass die linke Identitätsbewegung Gegner auf den Plan rufen würde, war klar. Dass die sich nun Fuentes zugewandten (hauptsächlich?) Männer in Zeiten aufwuchsen, wo schon ihr Aussehen und ihre Herkunft sie zu Unterdrückern, ja potentiellen „Nazis“ und somit aus Sicht der Linken zu einer Art „Freiwild ohne Rechte“ machten – wir kennen all das saublöde Geschwätz der Linksgrünwoken, haben es ja im eigenen Land – scheint sich nun zu rächen.
Was ist nur los in dieser Welt? Wieso kann man nicht normal miteinander kommunizieren? Konnte man es in großen Teilen noch nie und kommt es nun „dank“ der sozialen Medien viel krasser zum Vorschein?
Oh Herr, lass Verstand regnen.

Maria Arenz | Di., 18. November 2025 - 08:02

Wenn alles Faschismus ist, ist eben nichts mehr Faschismus und die wirklich schlimmen Finger
können sich in's Fäustchen lachen. Hat man ihnen gesagt unseren "Erwachten", in Politik, Universitäten, Kultur, Medien, Funk & Fernsehen. Sie haben es in der für "Gläubige" typischen Mischung von Dummheit und Sturheit aber ignoriert und jetzt schlägt das Pendel ebenso bedauerlich wie vorhersehbar wieder in die andere Richtung. Mit der seit Jahrzehnten von lInks betriebenen Verteufelung von Rationalität und den zum Funktionieren einer Demokratie gehörenden Grundtugenden hat man eine Büchse der Pandora geöffnet, aus der sich jetzt eben auch der andere Rand bedient. Nicht daß mich das freuen täte!Es wird böse enden, ganz böse.

Christoph Kuhlmann | Di., 18. November 2025 - 09:11

Der Opferstatus dient der Vorbereitung offener Diskriminierung. Deshalb ist er so heiß begehrt, Gerade an Universitäten lassen sich dann Positionen erreichen, die von der Leistung her nie gerechtfertigt wären. Deshalb sind diese die Brutstätte des Wokismus. Moral ist nicht besonders intellektuell und basiert im Grunde auf der Erziehung in der Kindheit. Die Gerechtigkeit ergibt sich oft aus den Blind Spots der einseitigen Beschreibung eines Sachverhaltes. Ich halte Wokismus solange er auf ethnisch - religiöser Zuordnung beruht für Rassismus der Rassismus der Minderheiten, die sich ethnisch-kultureller Differenzen häufig viel mehr bewusst sind und diese wesentlich aggressiver Vertreten. Um so mehr bedauere ich die Gegenreaktion. Die zivilgesellschaftlichen Kosten des Wokismus treten durch diesen Konflikt erst richtig zu Tage. Aber ebenso die Selbstbeschädigung ja Verkrüppelung durch diese Art von Hass.

