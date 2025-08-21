Gideon Böss ist Roman- und Sachbuchautor und hat unter anderem über Religionen in Deutschland und Glücksversprechen im Kapitalismus geschrieben.

Es wirkt immer etwas eigenartig, wenn man aus der Ferne die Kulturkämpfe in anderen Ländern schattenboxend begleitet. Deutschland ist ein Meister in dieser Disziplin, und der Lieblingsgegner dabei heißt stets Amerika. Stets findet sich hier jemand, der auf gesellschaftliche Entwicklungen in den USA reagiert, als ob man auf der anderen Seite des Atlantiks auf diese Wortmeldung gewartet hätte. Ein aktuelles Beispiel dreht sich um das Buch „Streuselnase Erdbeerkopf“. Es ist mitten in das Ringen zwischen Republikanern und Demokraten geraten, welche Werke zu empfehlen sind oder eben nicht. Vereinfacht kann man sagen, dass die Demokraten kleine Kinder gerne mit Literatur darüber versorgen wollen, dass es Sex gibt und in welchen Positionen dieser möglich ist, während die Republikaner das ablehnen und umgekehrt mehr „USA, USA“-patriotische Bücher in den Regalen sehen wollen, was wiederum die Demokraten nicht möchten.

Bei diesen ideologischen Konflikten kann man nicht immer nachvollziehen, warum es dieses oder jenes Werk erwischt hat. Das gilt auch für „Streuselnase Erdbeerkopf“, das im Wesentlichen ein Ausmalbuch ist und anhand eines Mädchens mit Sommersprossen die Geschichte eines Außenseiters erzählt. Unter Trump wurde es nun von einer Bildungsprogramm-Liste gestrichen. Das kann man richtig oder falsch finden, zumal nunmal solche Listen regelmäßig überarbeitet werden, und darüber streiten. Oder aber – und damit machen wir einen Sprung nach Deutschland – man sieht darin eine Geschäftsidee.