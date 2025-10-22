Bismarckturm
Kulturkampf 2.0 Wenn Memes die Moral verschieben

Was der eiserne Kanzler nicht schaffte, erledigen heute waghalsige Influencer: Sie verschieben etablierte Werte, ohne dass ein Gesetz erlassen werden muss. Willkommen im Kulturkampf 2.0.

VON JAN UPHOFF am 26. Oktober 2025 7 min

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

So hatte es sich der alte Bismarck ganz gewiss nicht ausgemalt, als er in seinem preußischen Eifer die katholische Kirche auf Linie bringen wollte. Mit Kanzelparagrafen und Maigesetzen glaubte er, den Geist der Religion unter staatliche Aufsicht stellen zu können und den seit „Vatikan I“ unfehlbaren Papst und seine Anhänger in die Schranken zu weisen. Der eiserne Kanzler musste allerdings schnell feststellen, dass man Glauben nicht einfach mit Verwaltungsvorschriften bekämpfen kann. Am Ende stand er gar ganz ohne Sieg da, während die Katholiken – auf die der Reichsgründer nun im Kampf gegen die aufsässigen Sozialdemokraten angewiesen war – geeinter denn je aus dem Streit hervorgingen.

Heute, rund 150 Jahre später, tobt der Kulturkampf wieder – nur die Fronten sind etwas bunter, die Waffen digital und die Dogmen algorithmisch verstärkt. Statt Kanzelpredigern regieren Meinungsmacher, Kommentarspalten und Talkshows. Und auch nicht mehr päpstliche Bullen, sondern Hashtags liefern die moralischen Richtlinien. Aber wieder einmal geht es dabei um die richtige Lehre: um Sprache, Identität, Moral und Wahrheit – kurz gesagt, um die Deutungshoheit darüber, was als „das Gute“ gilt. Und wie einst Bismarck glaubt eine Seite, sie könne mit genügend Eifer und Regelwerk das Volk schon irgendwie auf Linie bringen.

Walter Buehler | So., 26. Oktober 2025 - 15:56

... der aber bei mir auch ein gewisses Unbehagen erzeugt.

Hegels "dialektische" Methoden können nicht nur in bolschwistischen und nationalistischen, sondern auch in religiös fundierten Monarchien/Diktaturen funktionieren. Insofern haben sie schon viel zum Unheil in dieser Welt beigetragen.

Wenn ein Mensch glaubt, er persönlich sei dazu auserwählt, dem lieben Gott, dem Weltgeist, der "Eule der Minerva" oder der " listigen Geschichte" über die Schulter zu schauen, - wenn er also ernsthaft glaubt, er selbst kenne die Zukunft wirklich besser als andere - , dann kann er für die anderen Menschen schnell zur Bedrohung werden.

Hegelsche Dialektik sollte also höchst sparsam und nur in homöopathischen Dosen unter Aufsicht unsrer Erfahrung und unserer Vernunft angewendet werden sollten - egal unter welcher Fahne.

Nix für ungut.

Die in Anglizismen verpackte Begrifflichkeit der modernen Soziologie ist mE ziemlich gefährlich, da auf eine klare Definition verzichtet wird - wie in der Alchemie.

Sabine Lehmann | So., 26. Oktober 2025 - 16:32

Ihre Waffen sind im Grunde ein Witz. Denn selbst bei oberflächigster Betrachtung halten ihre Inszenierungen & Behauptungen keiner noch so kleinen Überprüfung stand. Zumindest nicht nach rationalen realistischen Maßstäben, nach wissenschaftlichen erst Recht nicht. Da diese Klientel aber rein ideologisch "argumentiert", ihre Fangemeinde diesbezüglich auf einem Level ist, passen Absender & Empfänger dieser agitierenden Influencer, Politiker u. anderweitig tätiger Nichtsnutze perfekt zusammen. Symbiosen, die man nicht trennen sollte.
Dass es abseits globaler u. nationaler Kulturkämpfe auch Ausnahmen gibt, zeigen immer wieder kleine Lichtblicke in Krisenregionen, wo Menschen unterschiedlichster ethnischer u. kultureller Herkunft über sich selbst hinauswachsen u. zeigen, was Menschsein bedeuten kann, bedeuten sollte. Mein Favorit:
