- Wenn Memes die Moral verschieben
Was der eiserne Kanzler nicht schaffte, erledigen heute waghalsige Influencer: Sie verschieben etablierte Werte, ohne dass ein Gesetz erlassen werden muss. Willkommen im Kulturkampf 2.0.
So hatte es sich der alte Bismarck ganz gewiss nicht ausgemalt, als er in seinem preußischen Eifer die katholische Kirche auf Linie bringen wollte. Mit Kanzelparagrafen und Maigesetzen glaubte er, den Geist der Religion unter staatliche Aufsicht stellen zu können und den seit „Vatikan I“ unfehlbaren Papst und seine Anhänger in die Schranken zu weisen. Der eiserne Kanzler musste allerdings schnell feststellen, dass man Glauben nicht einfach mit Verwaltungsvorschriften bekämpfen kann. Am Ende stand er gar ganz ohne Sieg da, während die Katholiken – auf die der Reichsgründer nun im Kampf gegen die aufsässigen Sozialdemokraten angewiesen war – geeinter denn je aus dem Streit hervorgingen.
Heute, rund 150 Jahre später, tobt der Kulturkampf wieder – nur die Fronten sind etwas bunter, die Waffen digital und die Dogmen algorithmisch verstärkt. Statt Kanzelpredigern regieren Meinungsmacher, Kommentarspalten und Talkshows. Und auch nicht mehr päpstliche Bullen, sondern Hashtags liefern die moralischen Richtlinien. Aber wieder einmal geht es dabei um die richtige Lehre: um Sprache, Identität, Moral und Wahrheit – kurz gesagt, um die Deutungshoheit darüber, was als „das Gute“ gilt. Und wie einst Bismarck glaubt eine Seite, sie könne mit genügend Eifer und Regelwerk das Volk schon irgendwie auf Linie bringen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.