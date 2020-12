Streit um Kulturhauptstadt Chemnitz Gattinnen-Geschäfte und Freunderlwirtschaft

„Die Realität ist eine der Möglichkeiten, die nicht ignoriert werden kann“, heißt es in Leonard Cohens zweitem Roman „Beautiful Losers“ aus dem Jahr 1966. Es ist ein Buch über eine wilde und verwirrende Ménage à Trois im Kanada der goldenen Hippie-Jahre, eine verschachtelte Dreiecksgeschichte über Verletzungen, Eifersüchteleien … und natürlich über die Liebe. Die anfangs erwähnte Realität wird dem Leser als etwas vorgestellt, das im Extremfall zwar sehr wehtun oder gelegentlich auch unstimmig sein kann, das einem andererseits aber auch gewisse Annehmlichkeiten mit an die Hand gibt: Schwerkraft zum Beispiel, Sauerstoff oder Nürnberger Lebkuchen. Besser also, man akzeptiert dieses oft undurchdringliche Realitätsding – zumindest solange, wie einem ein Sprung in eine der vielen Parallelrealitäten verwehrt bleibt.

Eine solche Akzeptanz vorausgesetzt ergäbe sich dann folgende Situation: Europäische Kulturhauptstadt 2025 wird in gut vier Jahren die sächsische Industriemetropole Chemnitz werden. Das ist seit Ende Oktober eigentlich Fakt und somit fast schon ein gutes Stück Wirklichkeit. In einem ordentlichen Bewerbungs- und Auswahlverfahren hat sich das Aschenbrödel unter Deutschlands Großstädten gegenüber den Mitkonkurrenten Hannover, Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg durchsetzen können. Verkündet wurde der Sieg am 28. Oktober von der zuständigen Jury im Europäischen Haus in Berlin.

