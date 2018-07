Das Objekt war ein geheimes bis 1989. Manchmal, das bemerkte man in Oberried und erst recht natürlich auf den beiden Gehöften, lieferten Lastkraftwagen Stahlfässer an, ein Gabelstapler fuhr sie in den dunklen Berg. Mit irgendwelchen Giften? Mit Atommüll gar? Entsprechende Gerüchte kursierten. Nie wurde ja auch nur eine dieser Tonnen wieder heraustransportiert. Andererseits muss sich die Aufregung beim Volk in Grenzen gehalten haben, sonst hätte es sich schon zu Protestzügen formiert. Vielleicht war, außer den Gerüchten, die Wahrheit im Umlauf? Man hätte sie wissen können. Das geheime Objekt war – und ist – zugleich ein hochoffizielles, eingetragen in der Unesco-Liste der unter Sonderschutz stehenden Kulturgüter, und zwar als einziges in Deutschland.