Die wohl wichtigste Neuerung in Sachen Kulturpolitik ist eine Ente: Joe Chialo, so hieß es noch am vergangenen Mittwoch gegen Mittag, werde der künftige Kulturstaatsminister im Kanzleramt unter Friedrich Merz werden. Eine Meldung, die sich indes bald als Fake herausstellen sollte. Und doch war es das größte Novum, welches am Tag der Vorstellung des Koalitionsvertrags der künftigen schwarz-roten Regierung in Sachen Kultur und Medien verbreitet wurde. Denn das, was da sonst noch alles unter Punkt 4.4 ins Papier „Verantwortung für Deutschland“ hineingeschrieben wurde, kommt über adrett zusammengebundene Blümchenprosa leider nicht hinaus: „Kunst inspiriert, irritiert und eröffnet neue Perspektiven“, heißt es da etwa wie in einem Schulaufsatz im Fachbereich Heimwerken. Weiterhin: „Museen, Theater, Kinos, Bibliotheken, soziokulturelle Zentren oder Galerien gehören auch in den ländlichen Raum.“ Und: „Wir wollen kulturelle Teilhabe aller Menschen gewährleisten.“ Daher gilt: „Den kulturellen Reichtum und die Vielfalt unseres Landes werden wir pflegen, weiterentwickeln und gegen jede Herausforderung verteidigen.“ Sätze, die so abgestanden daherkommen wie ein Gläschen Crémant in der Prämierenpause im Deutschen Theater.

Das, wofür Kulturpolitik eigentlich stehen sollte – die lange Linie, der große Wurf, die Metaperspektive auf das Kleinklein des Alltags –, all das wird man in diesem Koalitionsvertrag vergeblich suchen. Nun könnte man wohlwollend argumentieren, dass derlei Dinge ja von der Kunst selbst kommen müssen; Kulturpolitik somit nur dafür zuständig ist, die Röhren zu warten, durch die das Wasser des Lebens möglichst störungsfrei fließen soll. Doch auch dann enthält der neue Koalitionsvertrag kaum Inspirierendes: „Die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz bringen wir zu einem erfolgreichen Abschluss“ – Ehrensache! „Sonderinvestitionen, an denen der Bund beteiligt ist, führen wir fort“ – Logo! „Das ehrenamtliche Engagement, zum Beispiel Brauchtum, Amateurkultur und -musik, werden wir gezielt stärken“ – Same!

Kopieren und Einfügen

Anderen Schwerpunkten wiederum sieht man spätestens beim zweiten Hingucken an, dass sie via Copy & Paste aus dem Ampel-Koalitionsvertrag direkt in die Arbeitsgrundlage der kommenden Regierung hineinkopiert worden sind. Und das gilt nicht nur für die „Sonntagsöffnung von Bibliotheken“, deren Umsetzung von der Vorgängerregierung mit Kulturstaatssekretärin Claudia Roth derart nachlässig betrieben wurde, dass sie die kommende Regierung nahezu wortgleich auf Wiedervorlage legen konnte; das gilt besonders auch für die Infiltrierung der Kultur fürs gemeinhin Woke und Weichgespülte.

Denn natürlich ist auch in diesem Koalitionsvertrag Kultur weitestgehend „nachhaltig“, „vielfältig“ und „inklusiv“. Und selbstverständlich versteht man Literatur, Film oder Bildende Kunst vor allem als unbewaffneten Arm einer wertebasierter Innenpolitik. Das Zauberwort in diesem Zusammenhang heißt „Sensibilisierung“: „Wir fördern keine Projekte und Vorhaben, die antisemitische, rassistische und andere menschenverachtende Ziele verfolgen. Dies werden wir durch rechtssichere Förderbedingungen, Sensibilisierung und Eigenverantwortung sicherstellen.“ Früher hätte man das im Kleingedruckten für das Theater-Jahresabo gefunden, die neue Regierung aber scheint darin allen Ernstes einen großen kulturpolitischen Wurf zu wittern.

Nun sind triviale Inhalte das eine, bringt man sie dann aber auch noch in möglichst einfacher Sprache an den Kulturendverbraucher, so muss man sich am Ende schon fragen, warum die Arbeitsgruppe „Kultur und Medien“ rund um die Chefverhandler Christiane Schenderlein (CDU), Volker Ulrich (CSU) und Carsten Brosda (SPD) ihren durchaus ja bedeutsamen Auftrag nicht binnen eines einzigen Nachmittags erledigen konnten.

Da ist es am Ende also wirklich gut, dass es neben den niedergeschriebenen Tatsächlichkeiten auch noch sowas wie Fake-News gibt. Wie einstmals die urbanen Mythen nämlich verdeutlichen sie uns, was man auf offener Straße und bei klarem Tagesbewusstsein kaum auszusprechen wagen würde: Was für eine Politik nämlich erwarten wir eigentlich von dieser künftigen Bundesregierung, wenn wir uns bereits jetzt – und das allen Ernstes – vorstellen können, ihr künftiger Kultur-Frontmann hieße Joe Chialo?

Mister Rotstift

Denn wo immer man sich dieser Tage in der Hauptstadt auch umhört, nirgendwo scheint Berlins derzeitiger Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt einen guten Leumund zu haben. Den einen gilt der einstige Musikmanager von Kelly Family und Matthias Schweighöfer als zu schwach, den anderen erscheint er als zwar charmanter, aber eben auch willfähriger Amtshelfer von Berlins Finanzsenator Stefan Evers. Von der freien Szene bis hinüber zur ehrwürdigen und von FUsion bedrohten Staatsoper Unter den Linden nimmt man Chialo zu selten als engagierten Anwalt für die Kunst, dafür aber als gefügigen „Mister Rotstift“ wahr. 150 Millionen Euro will Chialo allein in diesem Jahr zusammenstreichen. Im folgenden Jahr 149 Millionen und 2027 noch einmal 131 Millionen. Summen, die, so meldete es jüngst der Berliner Tagesspiegel, laut Chialo nicht verhandelbar seien, denn die Order verliefe „top down“, die Parteispitzen in der Hauptstadt hätten es so entschieden.

Nun ist Geld das eine, etwas anderes sind überspringende Visionen. Und auch hier ist die Bilanz des Diplomatensohns, dessen Vater 1979 als tansanischer Botschafter in die damalige Bundesrepublik kam, eher negativ. Selten einmal bringt Chialo seine Ideen und Pläne für die Kultur – der „Schwerindustrie Berlins“, wie er selber sagt – zum guten Ende. Seine durchaus charmante Idee etwa, die Zentral- und Landesbibliothek der Stadt in den edlen Räumen des einstigen Kaufhauses Lafayette in der Friedrichstraße unterzubringen – nicht abgestimmt und am Ende gescheitert! Sein Vorstoß zur Durchsetzung einer sogenannten Antisemitismusklausel in den Förderrichtlinien der Stadt – ein juristischer Rohrkrepierer! Was Vorgänger wie Christoph Stölzl, Adrienne Göhler oder auch Klaus Lederer mit viel Gespür für die Berliner Szene aufgebaut haben, das bricht unter Chialo zusammen wie die Autobahnbrücken der A 100.

Ein unheimlicher Verdacht

Wer immer also noch Erwartungen an Kunst, Medien und Kultur hat, der wird sofort erkannt haben, dass es sich bei der Meldung, Joe Chialo werde der Nachfolger von Claudia Roth im Amt des Staatsministers für Kultur und Medien, nur um eine Ente handeln könne. Das, so denkt man, wäre dann doch zu ungelenk., auch wenn Chialo gewiss viele Fürsprecher in der Union hat. Doch dann fällt der Blick noch einmal auf Punkt 4.4 im Koalitionsvertrag: Man liest. Man grübelt. Man schaut auf die aktuelle Amtsinhaberin. Heilig’s Blechle, sollte es vielleicht wirklich wahr sein? Gut möglich. Denn wer von der Kultur nichts groß erwartet, der wartet garantiert auch nicht auf einen Erwählten.