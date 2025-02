Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Martin Sonneborn ist „Die Partei“-Vorsitzender und sitzt seit 2014 im Europäischen Parlament. Seither macht er immer wieder auf Missstände im EU-Parlament aufmerksam. Insbesondre EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen kritisiert er scharf – aber immer auch mit den Mitteln der Satire.

Herr Sonneborn, seit 2014 sind Sie EU-Abgeordneter. Auf Social Media und in deutschen Medien machen Sie seitdem regelmäßig auf Missstände im Parlament aufmerksam. Was war eigentlich damals Ihre persönliche Motivation, sich zur Wahl aufzustellen?

Spaß. Wir haben einen lustigen Wahlkampf geführt, eine Faulenquote, eine Dönerpreisbremse und ein Existenzmaximum von zehn Millionen gefordert, ohne die geringste Hoffnung auf ein Mandat. Dass es schlussendlich 0,6 Prozent wurden, damit hat niemand gerechnet. Ich wurde von meiner Partei sofort als Altlast nach Brüssel abgeschoben.

Gelingt es Ihnen, als „Altlast“ außerhalb Deutschlands eine Wahrnehmung zu bekommen – medial und innerhalb des Parlaments?

Eher selten, das ist auch nicht unser Ziel. Mitunter übersetzt mal jemand unsere Texte ins Französische oder Englische, dann können sie bei Twitter, früher X, auch im Ausland ziemlich herumgehen. Wahrnehmung im Parlament ist nicht wichtig. Die meisten Abgeordneten halten Reden nur für ihre Homepage, für die Wähler in Deutschland.

Satire darf nach Tucholsky angeblich alles. Haben Sie sich selbst schonmal eine Idee versagt?

Eher aus Bequemlichkeit. Wir haben immer noch keine Europäische Bürgerinitiative gestartet – zur Abschaffung der Europäischen Bürgerinitiative. Die gilt zwar als demokratische Partizipationsmöglichkeit, aber man müsste innerhalb eines Jahres eine Million Unterstützer in sieben EU-Ländern finden, bloß damit sich die EU-Kommission mit einem Thema „beschäftigen“ muss ...

Auf Ihrer Homepage sprechen Sie davon, dass mindestens ein Viertel der EU-Abgeordneten in Skandale und Korruptionsaffären verwickelt sei. Woher nehmen Sie diese Zahl?

Aus dem französischen Figaro. Es war das Ergebnis einer aufwendigen Recherche. Leider werden in deutschen Medien nicht mal die Gerichtsverfahren gegen Frau von der Leyen thematisiert: Wegen Amtsanmaßung, wegen ihrer zweiten SMS-Affäre und wegen der 35 Milliarden, die sie in den Sand gesetzt hat – darüber wird in Deutschland gar nicht berichtet.

Wie wird ein solches Ausmaß an Korruption möglich? Und wieso wird in Deutschland eben nicht über von der Leyens Verstrickungen berichtet?

Das ist unter anderem einer fehlenden gesamteuropäischen Öffentlichkeit geschuldet. Die Verfehlungen europäischer Kommissare oder Abgeordneter sind immer nur in ihrem Heimatland bekannt. Und Parlamentspräsidentin Metsola sorgt nicht gerade für Aufklärung. Nach Katar-Gate hat sie den Kampf gegen Korruption, Interessenskonflikte und Vetternwirtschaft ausgerufen – und dann als erstes ihren maltesischen Schwager als Kabinettschef einstellen wollen, für 20.000 plusplusplus im Monat. Immerhin nicht ihren Vetter …

Neben Korruption werfen Kritiker dem EU-Parlament vor, nicht demokratisch zu sein. Schließen Sie sich diesem Vorwurf an?

Ja, schon aufgrund des fehlenden parlamentarischen Initiativrechts, das uns übrigens von der Kommissionspräsidentin versprochen wurde. Vor ihrer ersten Wahl. Smiley.

Sie wissen aber schon, dass es in keinem europäischen Land eine Mehrheit dafür gibt, die EU auf Kosten nationaler Politik zu stärken.

Zu Recht. Seit Frau von der Leyen die Kommission führt, vertritt diese mehr denn je die Interessen großer US-Konzerne und der Nato – aber nicht die ihrer Bürger. Das Magazin Politico hat sie als „die amerikanische Präsidentin der EU“ betitelt. Jetzt hat sie angedroht, europäische Waffenkäufe nach dem Vorbild der Impfstoffbeschaffung zu organisieren. Ich sehe weitere 35 Milliarden verschwinden.

Haben Sie selbst schon zweifelhafte Angebote von Lobbyisten erhalten?

Leider nicht. Ich warte täglich darauf.

Vielleicht kommt das ja noch … Herr Sonneborn, Ihre Kritik am EU-Parlament kreist oft um Ursula von der Leyen. Als Vulgärpsychologe könnte man bei Ihnen eine Art Mutterkomplex diagnostizieren.

Das hat Freud über Ödipus auch gesagt – Smiley. Bei mir ist es eher eine Verachtung für Menschen unter 1 Meter 50 in Führungspositionen.

Das größere Problem als die von der Leyens und die Scholzens sind für Europa doch die Orbans und die Ficos, die Putin hofieren und der europäischen Russland-Politik in den Rücken fallen.

Die europäische Russland-Politik ist das Dümmste, was derzeit auf dem Markt zu finden ist, weil sie unsere eigene Wirtschaft schwächt. Das EU-Parlament fordert die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, westlichen Kampfflugzeugen und eine Unterstützung der Ukraine „bis zum Sieg“ über Russland. Das ist absurd, wirklichkeitsfern und eher undiplomatisch. Eine alternative Sichtweise, über die man diskutieren kann, fände ich also gar nicht so verkehrt.

Martin Sonneborn und Sybille Berg im EU-Parlament / picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Sie sind also für Deals mit Populisten. Kann man diesen und Autokraten wie Viktor Orban genauso gut mit Satire beikommen wie liberalen Demokraten? Oder merken Sie, dass Ihre Instrumente hier unscharf werden?

Die aggressive satirische Auseinandersetzung mit Viktator Orban haben wir ein halbes Jahrzehnt gepflegt – bis uns auffiel, dass die meisten EU-Länder nicht wesentlich weniger korrupt sind. Kommissionspräsidentin von der Leyen wurden von der langjährigen EU-Bürgerbeauftragten Emily O‘ Reilly gerade mafiaähnliche Strukturen vorgeworfen. Ich habe das in einer Ein-Minuten-Rede kritisiert. Übrigens wird die Unterscheidung zwischen liberalen Demokratien und Autokratien zunehmend schwieriger. Fachleute wie wir sprechen inzwischen lieber von Hybridsystemen auf allen Seiten.

Hybridsysteme?

Wir haben weder eine idealkonforme Demokratie auf unserer Seite, noch lupenreine Autokratien auf den anderen. Und Oligarchen auf beiden.

In den USA sehen Historiker den Staat durch Oligarchen gefährdet. Und ihr Einfluss reicht auch nach Deutschland. Wenn Elon Musk also in der Welt am Sonntag zur Wahl der AfD aufruft – ist das satirisch eigentlich noch zu toppen? Oder entzieht sich Politik, die jede Grenze des Anstands verliert, der Satire?

Anstand? Seitdem ich hinter die Kulissen schaue, erwarte ich nirgends mehr Anstand. Werte, Werte, Poperte! Wenn ich Deutschland von außen betrachte, fällt mir allerdings auf, wie vergleichsweise plump und empört hierzulande diskutiert wird. Satire aber muss sich den gängigen Denkschemata entziehen, sich nicht jedes Vorurteil zu eigen machen, irritieren. Sie haben Recht, keine guten Zeiten für uns.

Die etablierten Parteien scheitern grandios daran, die AfD zu schwächen. Was ist Ihr Ansatz, die AfD zu entkleiden?

Der ist ganz banal. Die Bundesregierung sollte vernünftige Politik machen. Und die Interessen der Bürger vertreten: Das sind nun mal – wir sehen das europaweit – Diplomatie statt eskalierender Waffenlieferungen, Geld für Infrastruktur, Bildung und Sozialsysteme statt für Bundeswehr oder Ukraine, niedrigere Energie- und damit niedrigere Lebenshaltungskosten. Die Protestwähler, die sich gerade hinter der AfD sammeln, würden sofort wieder ganz normal CDU/SPD wählen oder gar nicht.

Zurück zu Ihrem Mandat als EU-Abgeordneter. Verstehen Sie sich nach zehn Jahren im Parlament inzwischen eigentlich eher als Satiriker oder eher als Parlamentarier?

Ich bin Parlamentarier, der mit satirischen Mitteln arbeitet. Embedded Satirism. Der Spion der kleinen Leute im EU-Parlament, wie ich kürzlich auf Twitter lesen durfte.

Haben Sie als Parlamentarier eine politische Agenda? Falls ja: Wie setzen Sie diese in einem Parlament um, das Sie oft als ineffektiv und undemokratisch sowie korrupt bezeichnen?

Ich habe mir vorgenommen, Transparenz herzustellen, mit Büchern, Filmen, auf der Bühne. Für die Dinge, die mich interessieren. Darunter fällt alles, was mit Korruption und Komik zu tun hat.

Das Gespräch führte Ilgin Seren Evisen.