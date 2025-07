Aber ob dieses nach seinem Vater benannte Gedicht „Alejandro“ in der deutschen Übersetzung auch akkurat wiedergegeben worden ist? In einer Kneipe in Población, einem Rotlichtviertel in Manila, blickt der Autor überlegend durch den Abendlärm, senkt seinen Kopf in den Wind eines Ventilators: „Keine Ahnung!“, ruft er und wirkt nicht sonderlich ängstlich, dass seine Geschichte womöglich anders weitererzählt wird. „Ist diese Ungewissheit, die Imperfektion, der Flow, nicht auch was Tolles?“