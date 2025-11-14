- Wie man sich mit einem Schnitt selbst zerlegt
Der Rücktritt von Tim Davie und Deborah Turness erschüttert die BBC. Die Manipulationsvorwürfe rund um eine Dokumentation über Donald Trump treiben den Sender in eine Identitätskrise, die weit über Personalfragen hinausreicht.
Die Reality-TV-Show „The Traitors“ wird von der BBC produziert, und war mit zwölf Millionen Zuschauern im Finale gerade ein Riesenerfolg; ein regelrechter Triumph für den britischen Rundfunk. Gleichzeitig braute sich im Hintergrund ein Skandal zusammen, der nun zwei Spitzenkräfte ihre Ämter kostete: Tim Davie, bisher Generaldirektor der BBC, und Nachrichtenchefin Deborah Turness sind zurückgetreten.
