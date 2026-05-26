Jahrzehntelang beruhte die moderne Machtprojektion auf der Annahme, dass das Hinterland vor den meisten Formen der Störung geschützt werden könne. Infolgedessen wurden Streitkräfte um große Stützpunkte, Treibstoffdepots, Kommandozentralen und Logistikzentren herum aufgebaut, da nur Großmächte über die erforderlichen nachrichtendienstlichen Fähigkeiten und die Schlagkraft verfügten, um diese aus der Ferne zu bedrohen. Jüngste Konflikte, darunter der Krieg der USA gegen den Iran, haben die wachsende Anfälligkeit dieses Modells offengelegt.

Sowohl für mittelgroße Staaten als auch für nichtstaatliche Akteure senken kommerzielle Satellitenbilder, Open-Source-Zielerfassungswerkzeuge und zunehmend zugängliche Angriffssysteme die Hürden für wirksame Fernangriffe. Darüber hinaus ermöglichen die Kostenunterschiede zwischen vielen neueren Offensivsystemen und den Verteidigungsnetzwerken, die zu ihrer Abwehr entwickelt wurden, schwächeren Staaten, größeren Gegnern über längere Zeit nachhaltige militärische und wirtschaftliche Kosten aufzuerlegen.

In vielen Fällen ermöglichen sie es Staaten zudem, grenzüberschreitenden Druck auf Gegner auszuüben, ohne die politischen und innenpolitischen Kosten tragen zu müssen, die mit großen Truppenentsendungen oder langwierigen konventionellen Offensiven verbunden sind. Da immer mehr Akteure die Fähigkeit erlangen, Infrastruktur aus der Ferne zu bedrohen, werden Streitkräfte dazu gezwungen, sich von statischen, infrastrukturlastigen Streitkräftemodellen hin zu mobileren und widerstandsfähigeren Streitkräftestrukturen zu entwickeln.

Die Verwundbarkeit fester Ziele

Bis vor Kurzem war die Fähigkeit, wirkungsvolle Fernangriffe durchzuführen, nur einer Handvoll Staaten vorbehalten. Das Aufspüren und Anvisieren weit entfernter Infrastruktur erforderte umfangreiche Satellitennetzwerke, fortschrittliche Präzisionssysteme und weitreichende nachrichtendienstliche Fähigkeiten. Dank der Verbreitung kommerzieller und Open-Source-Technologien ist dies heute nicht mehr der Fall. Kommerziell verfügbare Satellitenbilder, zivile GPS-Netzwerke, Kartierungsplattformen und Open-Source-Geolokalisierungstools ermöglichen es Akteuren inzwischen, Infrastruktur zu identifizieren und Angriffe zu koordinieren – und das mit weitaus weniger Ressourcen, als während des Kalten Krieges und in großen Teilen der Zeit danach erforderlich waren.

Der Iran hat wiederholt seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, feste militärische und wirtschaftliche Infrastruktur im gesamten Nahen Osten mit Raketen und Drohnen anzugreifen. Im Jemen haben die Houthis in ähnlicher Weise kostengünstige Systeme eingesetzt, um den Seeverkehr zu stören und weitaus fortschrittlichere Streitkräfte zu kostspieligen Verteidigungs- und Umleitungsmaßnahmen zu zwingen. Die Ukraine hat diese Innovationen genutzt, um Russlands Ölraffinerien, Logistikzentren und Kommandoinfrastruktur zu bedrohen, genauso wie Russland das ukrainische Energienetz ins Visier genommen hat, um die Wirtschaft des Landes lahmzulegen und militärische Funktionen zu beeinträchtigen.

Fortgeschrittene Streitkräfte verfügen nach wie vor über wichtige Vorteile. Insbesondere die Verfolgung und Bekämpfung beweglicher Ziele über große Entfernungen erfordern weiterhin weitaus ausgefeiltere ISR- (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), Kommunikations- und Zielerfassungsarchitekturen, als sie den meisten Akteuren niedrigerer Ebenen zur Verfügung stehen. Feste Infrastruktur erzeugt jedoch vorhersehbare Signaturen und lässt sich nur mit hohem Aufwand verlagern, was sie deutlich anfälliger macht.

Dies ist bedeutsam, da moderne Staaten nach wie vor stark von statischer Infrastruktur – Luftwaffenstützpunkten, Häfen, Logistikzentren, Energieanlagen und Kommandozentralen – abhängig sind, um militärische Operationen und wirtschaftliche Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Selbst begrenzte Angriffe auf Infrastruktur können die Einsatzfrequenz verringern, den Logistikdurchsatz verzögern, die Befehlskoordination unterbrechen und die Umleitung von Verteidigungsressourcen erzwingen. Wiederholte Angriffe können das Einsatztempo schrittweise beeinträchtigen, indem sie Reparaturbedarf verursachen, Bestände an Abfangwaffen aufbrauchen und Staaten zu kostspieligen defensiven Anpassungen zwingen.

Auch der geopolitische Wert von Entfernung und strategischer Tiefe nimmt ab. Jahrzehntelang schützte die Geografie kritische Infrastruktur vor allen außer den fortschrittlichsten Militärmächten. Heute kann ein breiteres Spektrum von Akteuren Infrastruktur jenseits der eigenen Grenzen bedrohen, ohne dass dafür umfangreiche konventionelle Streitkräfte erforderlich sind.

Eine neue Definition von Überlebensfähigkeit

Es wird sowohl wirtschaftlich als auch operativ immer unrealistischer, jeden kritischen Infrastrukturknotenpunkt innerhalb eines gesamten Einsatzgebiets zu verteidigen. Raketenabwehrsysteme sind zwar nach wie vor wirksam gegen begrenzte Angriffe, doch haben jüngste Konflikte gezeigt, dass selbst die Vereinigten Staaten und Israel – Betreiber einiger der weltweit fortschrittlichsten integrierten Luft- und Raketenabwehrnetze – zunehmend Schwierigkeiten haben, einen umfassenden Schutz für eine große Zahl fester militärischer und wirtschaftlicher Standorte gleichzeitig aufrechtzuerhalten.

Einfach ausgedrückt: Die neue Ära begünstigt die Offensive. Offensive Systeme lassen sich leichter ersetzen und schneller skalieren als die Verteidigungsnetze, die sie aufhalten sollen. Selbst erfolglose Angriffe können Kosten verursachen, indem sie Bestände an Abfangraketen aufbrauchen, Reparaturen erzwingen und dazu führen, dass Verteidigungsressourcen dauerhaft über weite Gebiete verteilt bleiben müssen.

Aus diesem Grund wenden sich die Streitkräfte von der Annahme eines vollständigen Schutzes ab und orientieren sich stärker an Widerstandsfähigkeit und schneller Wiederherstellung. Sie legen größeren Wert auf Redundanz, Reparaturkapazitäten, dezentrale Logistik, Ersatzinfrastruktur und Wiederaufbau unter Beschuss. So werden beispielsweise Flugplätze auf eine schnelle Reparatur der Start- und Landebahnen ausgelegt, Logistiknetzwerke über größere Gebiete verteilt und Kommandostrukturen so angepasst, dass sie auch nach teilweisen Störungen weiter funktionieren. Dies markiert einen Wandel gegenüber dem Kalten Krieg, als die Überlebensfähigkeit weitgehend vom Schutz konzentrierter Infrastruktur hinter relativ sicheren Linien abhing. Die Streitkräfte bereiten sich nun darauf vor, unter Bedingungen zu operieren, bei denen Störungen erwartet werden statt die Ausnahme zu sein.

Das Konzept des „Agile Combat Employment“ der US-Luftwaffe legt den Schwerpunkt darauf, Flugzeuge auf karge und temporäre Einsatzorte zu verteilen, anstatt sich auf eine kleine Zahl großer Luftwaffenstützpunkte zu verlassen. Eine ähnliche Logik zeigt sich in Singapurs Übungen zu Landungen auf Straßen sowie in Taiwans Bemühungen, Flugzeuge, Logistik und Kommandoinfrastruktur im Falle eines Konflikts mit China zu verteilen. Die gleichen Zwänge prägen auch Beschaffungsentscheidungen, darunter das Interesse an Plattformen wie der F-35B, die die Überlebensfähigkeit und operative Flexibilität an verstreuten, unwegsamen Einsatzorten verbessern sollen.

Die Reformen des „Force Design 2030“ des Marine Corps spiegeln denselben Wandel wider. Die Küstenregimenter der Marineinfanterie sind um kleinere, mobile Formationen herum aufgebaut, die für Einsätze über verstreute Inselketten hinweg konzipiert sind, anstatt von großen festen Stützpunkten aus zu operieren. Im gesamten indopazifischen Raum investieren Streitkräfte in temporäre Stützpunkte und verteilte Unterstützungsinfrastruktur, um die Anfälligkeit für Fernangriffe zu verringern. Ziel ist es, die operative Kontinuität unter Bedingungen aufrechtzuerhalten, in denen Infrastrukturstörungen unvermeidlich sind.

Strategische Konsequenzen

Die Verbreitung von Fähigkeiten zur präzisen Störung über große Entfernungen verändert die Sichtweise der Streitkräfte auf Überlebensfähigkeit, Machtprojektion und strategische Tiefe. Der Wandel ist sowohl struktureller als auch technologischer Natur. In der Vergangenheit ermöglichte das geschützte Hinterland den Streitkräften, Logistik, Kommandoinfrastruktur und Kampfkraft hinter relativ sicheren Linien zu konzentrieren, doch diese Annahme lässt sich immer schwerer aufrechterhalten.

Da immer mehr Akteure die Fähigkeit erlangen, Infrastruktur aus der Ferne anzugreifen, verliert die Geografie als Quelle strategischer Abschirmung an Wirksamkeit. Staaten benötigen keine militärischen Kapazitäten auf Augenhöhe mehr, um grenzüberschreitend operative und wirtschaftliche Kosten zu verursachen. Ebenso wenig müssen sie groß angelegte territoriale Invasionen oder konventionelle Offensiven durchführen, um die Infrastruktur, Logistik und Energienetze ihrer Gegner zu stören. Infolgedessen verlagert sich die militärische Planung weg von Konzentration hin zu Widerstandsfähigkeit, Redundanz und operativer Kontinuität unter Bedingungen anhaltender Störungen. Hinterlandgebiete bieten keinen garantierten Schutzraum vor Konflikten mehr.

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