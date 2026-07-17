Kontroverse um „Keine Angst“ von Danger Dan - Nicht durch die Kunstfreiheit gedeckt

In „Die Anstalt“ sollte Rapper Danger Dan einen Song zum Thema „Widerstand gegen Rechtsextremismus“ vortragen. Das ZDF hat den Auftritt untersagt. Zu Recht. Das Lied ist ein Aufruf zu Straftaten. Dass es überhaupt eingeplant war, lässt tief blicken.