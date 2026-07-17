- Nicht durch die Kunstfreiheit gedeckt
In „Die Anstalt“ sollte Rapper Danger Dan einen Song zum Thema „Widerstand gegen Rechtsextremismus“ vortragen. Das ZDF hat den Auftritt untersagt. Zu Recht. Das Lied ist ein Aufruf zu Straftaten. Dass es überhaupt eingeplant war, lässt tief blicken.
Es ist nicht einfach in diesen Zeiten, Kabarettist zu sein. Ein falsches Wort, ein etwas zu frecher Satz, und schon steht man im Kreuzfeuer der Kritik. Insbesondere die Wächter des gesellschaftspolitisch korrekten Sprechens reagieren empfindlich auf jede Wortwahl, die nicht in ihr fest zementierte Weltbild passt. Dieter Nuhr oder Lisa Eckhart können ein Lied davon singen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.