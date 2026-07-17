Danger Dan

Kontroverse um „Keine Angst“ von Danger Dan Nicht durch die Kunstfreiheit gedeckt

In „Die Anstalt“ sollte Rapper Danger Dan einen Song zum Thema „Widerstand gegen Rechtsextremismus“ vortragen. Das ZDF hat den Auftritt untersagt. Zu Recht. Das Lied ist ein Aufruf zu Straftaten. Dass es überhaupt eingeplant war, lässt tief blicken.

KOLUMNE: GRAUZONE am 18. Juli 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Es ist nicht einfach in diesen Zeiten, Kabarettist zu sein. Ein falsches Wort, ein etwas zu frecher Satz, und schon steht man im Kreuzfeuer der Kritik. Insbesondere die Wächter des gesellschaftspolitisch korrekten Sprechens reagieren empfindlich auf jede Wortwahl, die nicht in ihr fest zementierte Weltbild passt. Dieter Nuhr oder Lisa Eckhart können ein Lied davon singen.

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Wolfgang Borchardt | Sa., 18. Juli 2026 - 13:14

toleriert wird, stellt hier wohl eine Ausnahme dar. Und die "Anstalt" hat sich demaskiert. Herr Böhmermann sollte sich bedroht fühlen und reagieren. Ihm wird ganz sicher etwas passendes einfallen.

C. Schnörr | Sa., 18. Juli 2026 - 13:20

wurde offenbar mit Weitsicht damals als Titel gewählt. Was noch fehlt ist ein Sicherheitszaun um den Lerchenberg und das Abstellen der Zwangsgebühren, zum Schutze der Republik vor der Anstalt namens ZDF.

Stefan Teschner | Sa., 18. Juli 2026 - 13:23

Die Verantwortlichen von Verdi müssen sich "nur" vor ihren Mitgliedern verantwortlichen.
Aber die Redaktion der Anstalt ist m.E. für einen öffentlich-rechtlichen Sender nicht mehr tragbar. Ich möchte mit meinen gezwungenermaßen gezahlten Gebühren nicht den Lebensunterhalt von Menschen unterstützen, die Straftaten oder den Aufruf dazu billigen.
Man stelle sich einmal vor, ein Rechtsextremer hätte singend zu "Doxxing" aufgerufen und Grüße an rechtsextreme Straftäter gerichtet - gäbe es da auch Solidaritätsbekundungen von Verdi?

Denn bei "keine Angst" handelt es sich um einen als "Lied" getarnten Aufruf zur Bildung von Untergrund-Zellen und - in letzter Konsequenz - kriminellen Handlungen. Und liefert noch eine detaillierte Anleitung dazu.
Hier ist meines Erachtens tatsächlich nicht einfach "Zensur" angesagt - sondern Strafverfolgung!

Dagmar Lubig | Sa., 18. Juli 2026 - 13:46

für jemanden der den Oberst Stauffenberg lediglich auf sein missglücktes Attentat reduziert, aber völlig außer Acht lässt, dass dieser Herr zuvorJahrelang zu treuen Diensten Hitlers stand und in der vorderste Reihe in einige Nachbarländer einmaschierte, um Hitlers Schärgen von ihm eroberte Länder zu überlassen, dann versteht man natürlich gar nichts, auch die Wortspielereien um Merkels Bild nicht!!!

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