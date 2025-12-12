Dr. Wolfgang Balzer ist promovierter Physiker. Ausbildung und erworbene Erfahrung – etwa bei Systemanalyse und Modellierung – haben zu einer Rundumsicht über den Tellerrand einzelner Fachgebiete hinaus geführt, die auch beim Blick auf allgemein-gesellschaftliche Themen nützlich ist.

Vor einigen Wochen zog ein neuer Mieter in unser Haus. Freundlich, höflich, jemand, der im Treppenhaus grüßt. Wir grüßten zurück. Damals wussten wir nicht, dass wir damit bereits den ersten Schritt in ein gesellschaftliches Minenfeld gesetzt hatten. Denn kurze Zeit später erfuhren wir: Er wählt die AfD.

Seitdem stehen wir im Flur wie Figuren in einem psychologischen Experiment. Ziehen wir weg? Bleiben wir? Was passiert, wenn man ihm auf derselben Straßenseite begegnet? Reicht ein Blickkontakt aus, um Teil der falschen Seite zu werden? Und wie lange dauert es, bis die Nachbarn tuscheln: „Die da … sie haben sogar Guten Tag gesagt!“

Willkommen im Reich der Kontaktschuld, einer Art säkularer Hexerei, die besagt: Wenn du jemanden berührst, siehst oder ihm im Vorbeigehen ein Lächeln schenkst, könnte ein Teil seines Wesens – ob Abgrund oder Abscheu – auf dich überspringen. Ein gesellschaftliches „magisches Denken“, bei dem die Nähe zu jemandem mehr zählt als das, was man selbst tut oder glaubt.

Kontaktschuld – das neue soziale Virus

Die Logik ist erstaunlich: Der Nachbar könnte ein guter Ehemann sein, ein pünktlicher Steuerzahler, ehrenamtlich engagiert, hilfsbereit, liebevoll, zuverlässig. All das wird irrelevant, sobald man weiß, was er wählt. Umgekehrt gilt: Jemand kann seine Frau schlagen, cholerisch sein, seine Kinder verängstigen, andere Menschen schikanieren – aber wählt er das „Richtige“, ist er sozial unverdächtig.

Für das Urteil zählt nicht der Mensch, sondern die symbolische Farbe seines Kreuzes. Das ist Kontaktschuld in Reinform: die Zuschreibung moralischer Verunreinigung und Schuld allein durch Kontakt. Ein Prinzip, das einst im Radikalenerlass seine Blüte hatte und heute wieder fröhlich Urständ feiert – nur mit anderen Vorzeichen.

Was ist das anderes als magisches Denken? In der Psychologie bezeichnet es die Überzeugung, dass bloße Nähe, Worte oder Gedanken eine geheimnisvolle Wirkung haben. Dass Berührung ansteckt – nicht metaphorisch, sondern real. Dass Eigenschaften überspringen wie Funken. Kontaktschuld ist die moderne Form des Aberglaubens. Ein gesellschaftlicher Zauber, der behauptet, Nähe sei Verrat, Kontakt sei Kontamination.

Magisches Denken ist völlig normal – bei Kindern. Es gehört zur kognitiven Frühphase, in der Ursache und Wirkung noch verschwimmen. Erwachsene sollten diese Phase jedoch irgendwann hinter sich lassen. Sollten. Doch gesellschaftlich stehen wir offenbar wieder dort, wo die Vernunft sich vor der Herde verbeugt.

Bis hierhin könnte das Ganze eine bizarre, auf unterhaltsame Weise lustige Geschichte sein. Nur ist es alles andere als lustig. Wäre das Kontaktschuld-Konzept nur eine vorübergehende Mutation des gesellschaftlichen Umgangs, würde es rasch verschwinden, weil die Erwachsenen im Raum erkennen, dass diese Sichtweise nicht nur unsinnig, sondern toxisch ist – für den Umgang miteinander und das eigene Selbstbild. Betrachtet man diese Angst vor Kontamination nämlich genauer, steckt dahinter das Eingeständnis eigener Schwäche: Man hält sich selbst für so wenig stabil, dass schon flüchtiger Kontakt mit etwas „Negativem“ ausreicht, damit dieses „Negative“ auf einen selbst überspringt.

Kontaktschuld als Machtinstrument

Das Problem: Dieses an sich infantile Kontaktschuld-Konzept trägt ein enormes Machtpotenzial. Es gibt Akteure, die ein Interesse daran haben, es nicht nur am Leben zu erhalten, sondern stetig auszuweiten. Wer es erfolgreich als Machtinstrument einsetzt, hat substanzielle Vorteile in politischen Auseinandersetzungen, weil damit aktiv die bekanntermaßen größte Gruppe der Mitläufer gesteuert werden kann.

Dazu braucht es nur wenige Voraussetzungen. Die wichtigste: ein Element, dem man die Eigenschaft des Bösen zuschreiben kann. Das ist nicht schwer. Wirksam wird das Ganze erst, wenn es sich sukzessiv ausweitet oder in Form von Organisationen materialisiert, die dieses Gedankengut pflegen und auf seiner Basis handeln. Zur späteren Referenz nennen wir diese Organisationen ab hier einfach „Böse Organisationen“.

Der Machtmechanismus der Kontaktschuld wirkt auf zwei Ebenen. In der ersten Ebene geht es um Positionen. Im Grunde funktioniert das wie der Auftritt eines Bühnenzauberers, der im entscheidenden Moment seines Tricks die Aufmerksamkeit des Publikums ablenkt: In der Regel könnte man bei allen Organisationen etwas definieren, das man als böse betrachtet. Ziel ist es jetzt, das Publikum glauben zu machen, dass das Böse auf alle unproblematischen Positionen überspringen kann. Das Paradoxe dabei: Dieser Gedanke ist – aus Sicht des aufgeklärten Denkens – so absurd, so infantil, dass das verblüffte, ungläubige Innehalten, das kurzzeitige Abschalten rational-strategischer Analyse, Fakten im politischen Diskurs schaffen kann und sich die andere Seite in defensiven Positionen wiederfindet.

Die zweite Ebene sind die persönlichen oder organisatorischen Kontakte, denen Kontamination mit dem Bösen zugeschrieben wird. „Kontakt“ wird hier versucht, möglichst weit auszulegen – die gemeinsame Teilnahme an Veranstaltungen oder die gleiche Meinung oder die Mitgliedschaft im gleichen Sportverein, die Unterschrift auf der gleichen Petition, der Gang zum gleichen Restaurant, bis hin zum Lesen eines Buches, das vom „Falschen“ geschrieben wurde. Im „Idealfall“ – für die Seite, die diese Machttechnik anwendet – genügt schon die reine Möglichkeit eines solchen Kontakts.

Dieser Kontaktschuld-Mechanismus bietet der ihn nutzenden Seite also eine Vielzahl von Möglichkeiten. Sie kann den Diskursraum in ihrem Interesse strukturieren, Protagonisten der Gegenseite fast nach Belieben aus dem Spiel entfernen und eine einschüchternde Drohkulisse gegenüber Andersdenkenden aufbauen – Cancel Culture mit all ihren toxischen Eigenschaften.

Die Umskalierung des politischen Spektrums

Zum Machtmechanismus gehört auch die Asymmetrie der Zuschreibungen. Zwar heißt es oft, das Links-Rechts-Schema werde der Komplexität politischer Positionen nicht gerecht – dennoch wird es weiterhin genutzt, weil es funktional ist. Das Modell ist zunächst symmetrisch; definiert man für eine Seite einen Extrembereich, gilt dies auch für die andere. Gelingt es jedoch einer Seite, diesen Bereich auf der eigenen Seite auszublenden, verschiebt sich das gesamte Raster – Positionen der anderen Seite wandern plötzlich in den Extrembereich.

Dieses System funktioniert bislang – wenig überraschend wird die Methode daher weiter eskaliert. Die Erzählungen werden atemloser, der Radius dessen, was als „böse“ gilt und wovor man sich, um Kontaktschuld zu vermeiden, fernhalten muss, wächst stetig. Die Atemlosigkeit ist Teil der Methode. Sie verhindert rationales Überlegen und erschwert Gegenkräften, sich zu formieren. Rationales Überlegen könnte nämlich zu dem Ergebnis gelangen, dass dieser infantile Mechanismus den Vertretern des tatsächlich „Bösen“ enorme Macht verleiht.

Zugleich wissen zumindest die intelligenteren Profiteure des Mechanismus, dass jeder Eskalationsschritt die Stabilität ihrer Macht gefährdet, weil irgendwann das Gewicht der Absurdität das ganze Konstrukt kippen lässt. Doch ein funktionierendes, politisch profitables System aufzugeben, ist schwer. Hier wirkt das Prinzip der indischen Affenfalle: Die Öffnung ist groß genug, um hineingreifen zu können, aber die Hand lässt sich nur herausziehen, wenn man die Banane loslässt.

Die Demokratie verliert wichtige Sensoren

Beim Kontaktschuld-Mechanismus trägt jedoch nicht der einzelne „Affe“ den Schaden, sondern die ganze Gesellschaft: Er verzerrt und vergiftet Diskurse. Probleme werden nicht mehr offen benannt, wenn es einer Seite gelingt, deren Erwähnung mit dem „Bösen“ zu verknüpfen. Zusätzlich fatal: Es ist niemand mehr übrig, der diese Probleme adressiert, weil ja der Kontaktschuld-Mechanismus auch verhindert, dass die vorgeblich „gute“ Seite sich mit ihnen beschäftigt. Der Denkfehler: Die Probleme verschwinden dadurch nicht – sie wachsen ungestört weiter. Das ist gefährlich für die Funktionsfähigkeit der Demokratie, so wie der Ausfall eines Sensors die Sicherheit der Benutzer eines technischen Systems bedroht.

Welche Gegenstrategien gibt es? Reaktanz ist eine davon – also die Weigerung, sich von Zuschreibungen einschüchtern zu lassen: „Dann bin ich eben rechts.“ Die Frage ist, ob das genügt, denn viele lassen sich weiterhin von offensiv vorgetragenen Kontaktschuld-Erzählungen beeindrucken. Im Militär heißt es: „Shoot the archer, not the arrow“ – es ist effizienter, den Angreifer zu bekämpfen, statt nur einzelne Geschosse abzuwehren.

Eine Anwendung dieses Prinzips besteht darin, die Symmetrie der Extremismuszuweisungen wiederherzustellen. Vor einiger Zeit hat „Spieltheorie-Professor“ Rieck eine rationaltheoretische Analyse des „Cancelns“ vorgelegt und auf die Ähnlichkeit zum Gefangenendilemma hingewiesen: Für alle wäre es besser, wenn keine Seite die Möglichkeit hätte, missliebige Stimmen mittels Kontaktschuld-Techniken auszuschalten. Solange jedoch eine Seite diese Methode erfolgreich nutzt, ist die andere – rational nachvollziehbar – gezwungen, nachzuziehen. Das ist in vieler Hinsicht unbefriedigend und schädlich für die Demokratie.

Das Versagen der bürgerlichen Mitte

Die Erkenntnis, dass die Demokratie nicht in der Lage sei, ihre eigenen Grundlagen zu schützen, ist nicht neu. Lange Zeit hat sich das politische Spektrum selbst zentriert, was sicher auch ein Grund für die Indifferenz der bürgerlichen Mitte war. In dem Moment jedoch, in dem eine Seite die Mittel hat, diese Symmetrie zu stören – und Machtwerkzeuge wie die Kontaktschuld-Methode bieten genau diese Möglichkeit –, funktioniert das Prinzip nicht mehr.

Die Kontaktschuld-Methode ist also kein Phänomen, das man ignorieren kann, in der Hoffnung, es verschwinde von allein, weil es so infantil und absurd sei. Nicht nur kontaminiert zu werden, sondern auch von der Herde ausgeschlossen zu werden, spricht tief verankerte Kindheitsschemata an und entfaltet daher eine gefährliche Wirkungsmacht. Das bürgerliche „Der Klügere gibt nach“ war immer schon eine Form des Selbstbetrugs – vordergründig Ausdruck gefühlter Überlegenheit, tatsächlich aber oft nur Angst vor Engagement. Dass dieser Leitsatz allzu oft mit „… bis er der Dumme ist“ endet, lässt sich kaum bestreiten. Die Gesellschaft braucht ein Update ihres Immunsystems, das vor solchen demokratiegefährdenden Manipulationen des Diskursraums schützt. Dazu gehört auch, Angreifern – also Kräften, die den Diskurs zu eigenen Zwecken manipulieren – aktiv entgegenzutreten und ihnen die Ressourcen zu entziehen.

Das Problem an der Kontaktschuld ist nicht nur ihre intellektuelle Fragwürdigkeit, sondern ihre Wirkung: Sie erzeugt eine Atmosphäre der sozialen Radioaktivität. Wer mit den „Falschen“ spricht, wird selbst falsch. Wer mit den „Richtigen“ schweigt, bleibt rein. Ein toxischer Mechanismus, der demokratischen Diskurs ersetzt durch rituelle Distanzierungsperformances. Er verhindert Gespräche, verengt Räume, tötet Debatte – und führt dazu, dass Menschen ihre Meinung verstecken wie verbotene Substanzen. Die Demokratie lebt von Argumenten, nicht von Ansteckungsfantasien. Sie lebt von Austausch, nicht von der Angst vor Verunreinigung.

Und wir?

Wir stehen im Treppenhaus und merken plötzlich: Nicht der neue Nachbar ist das Problem. Sondern die gesellschaftliche Maschine, die uns einflüstert, wir müssten uns von „Bösem“ fernhalten, um nicht selbst böse zu werden. Dass wir ihn grüßten, bevor wir seine Wahl kannten, wirkt nun wie ein sozialer Frevel – nicht, weil wir etwas Falsches getan hätten, sondern weil die Herde uns zuflüstert, dass Nähe gefährlich ist. Wer dazugehören will, muss mitspielen. Ausgrenzen, bevor man ausgegrenzt wird. Wie sollten wir da nicht nervös werden?

Das Fazit lautet: Kontaktschuld ist die moderne Form des Aberglaubens. Eine Art gesellschaftlicher Zauber, der behauptet, Nähe sei Verrat, Kontakt sei Kontamination. Doch in Wahrheit vergiftet nicht der Nachbar das Klima. Sondern die Angst, die wir füreinander entwickeln. Die Angst, dass ein Gruß schon als Gesinnungssignal gelesen wird. Wer in einer Demokratie ernsthaft glaubt, man dürfe nur mit den „Richtigen“ sprechen, der hat die Grundidee von Freiheit missverstanden.

Die Frage ist daher nicht: Was passiert, wenn der Falsche einzieht? Sondern: Was passiert, wenn wir anfangen, uns nicht wie von magischen Kräften bedroht, sondern wie mündige Bürger zu verhalten?