- Die Abgrenzeritis muss wieder der Vernunft weichen
Der Kontaktschuldvorwurf folgt der Logik der Infektionsvermeidung. Derlei irrationales Verhalten nimmt in Politik und Medien gefährliche Ausmaße an. Wir müssen zurück zu Vernunft, Selbstbeherrschung und vernünftigem Diskurs – mit allen!
Dass unsere Welt heute eine sehr viel bessere ist als vor 100 oder 500 Jahren, liegt hauptsächlich daran, dass unser Neocortex immer besser lernte, das ältere limbische System zu dominieren. Vernunft und Rationalität erstarkten, Gefühle und Instinkte wurden beherrschbar. Dies erst ermöglicht auch eine wirkliche Gemeinwohlorientierung, die alle Menschen einschließt. Während der Instinkt auf eine Bevorteilung von genetisch Verwandten drängt – Stichwort Vetternwirtschaft –, ist die Gleichheit aller Menschen ein Prinzip der Rationalität.
Es ist für unsere Zukunft von essenzieller Bedeutung, dass genau diese Dominanz von Vernunft, Instinktkontrolle und Gemeinwohlorientierung erhalten bleibt – insbesondere bei den politmedialen Führungseliten.
