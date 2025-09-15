Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Dietmar Hansch ist promovierter Arzt und Psychotherapeut, Autor zahlreicher Fach- und Ratgeber-Bücher. Bis Mai 2023 leitet er den Schwerpunkt Angsterkrankungen an der Privatklinik Hohenegg in Meilen am Zürichsee. Seither ist er überwiegend publizistisch tätig.

Dass unsere Welt heute eine sehr viel bessere ist als vor 100 oder 500 Jahren, liegt hauptsächlich daran, dass unser Neocortex immer besser lernte, das ältere limbische System zu dominieren. Vernunft und Rationalität erstarkten, Gefühle und Instinkte wurden beherrschbar. Dies erst ermöglicht auch eine wirkliche Gemeinwohlorientierung, die alle Menschen einschließt. Während der Instinkt auf eine Bevorteilung von genetisch Verwandten drängt – Stichwort Vetternwirtschaft –, ist die Gleichheit aller Menschen ein Prinzip der Rationalität.

Es ist für unsere Zukunft von essenzieller Bedeutung, dass genau diese Dominanz von Vernunft, Instinktkontrolle und Gemeinwohlorientierung erhalten bleibt – insbesondere bei den politmedialen Führungseliten.