Allianz-Jugendstudie - Konservativ ist das neue Progressiv

Die Allianz-Foundation hat eine neue Jugendstudie vorgelegt. Demnach sehnen sich ein Drittel der Jugendlichen nach alten Zeiten. Da schrillen die Alarmglocken aller Progressiven. Aber vielleicht ist Nostalgie moderner als angestaubte Fortschrittsideologie.