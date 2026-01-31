- Konservativ ist das neue Progressiv
Die Allianz-Foundation hat eine neue Jugendstudie vorgelegt. Demnach sehnen sich ein Drittel der Jugendlichen nach alten Zeiten. Da schrillen die Alarmglocken aller Progressiven. Aber vielleicht ist Nostalgie moderner als angestaubte Fortschrittsideologie.
Auch das noch: Die Jugend sehnt sich nach der guten alten Zeit zurück. Was allerdings etwas dadurch relativiert wird, dass sie diese gute alte Zeit gar nicht kennt. Oder allenfalls durch das Die-besten-Hits-der-80er-und-90er-Dudelradio. Herausgefunden haben will diese Sehnsucht nach der Vergangenheit die Allianz-Foundation in ihrer vor wenigen Tagen erschienenen Jugendstudie. Es ist die zweite Untersuchung dieser Art, die die Stiftung der Allianz vorlegt. In ihrer ersten Studie, erschienen 2023, gaben sich die Verfasser noch hoffnungsfroh: „Klimakrise, Krieg, Ungleichheit: Die jungen Erwachsenen Europas sorgen sich um ihre Zukunft“, hieß es damals. „Allerdings ist fast die Hälfte der Befragten bereit, sich stärker zu engagieren – vor allem für das Klima.“
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.