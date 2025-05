Der 91-jährige Italiener sagt in seiner Predigt: „Die Einheit der Kirche ist von Christus gewollt; eine Einheit, die nicht Gleichförmigkeit bedeutet, sondern eine feste und tiefe Gemeinschaft in der Verschiedenheit, solange man dem Evangelium ganz treu bleibt.“ Dieser letzte Halbsatz – „solange man dem Evangelium ganz treu bleibt“ – lässt einen aufhorchen, zumindest wenn man Ohr für Kirchenrhetorik hat. Re zieht damit eine Grenze: Es kommt nicht einfach darauf an, bei allen größer werdenden Unterschieden noch irgendwie zusammenzubleiben – vielmehr müssen alle immer wieder Maß nehmen an den Ursprüngen: am Evangelium, an dem, was Jesus Christus vor 2000 Jahren in Palästina gesagt und getan hat.