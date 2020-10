Es geht wieder los. Der „Lockdown light“ oder auch „Wellenbrecher-Lockdown“ ist beschlossene Sache und startet am Montag. Wer eine warme Mahlzeit zu sich nehmen will, kann dies bis auf Weiteres nicht in Restaurants und Gaststätten tun. Aber inzwischen sollten wir den Ernährungskampf am heimischen Herd ja einigermaßen beherrschen, es ist schließlich nicht der erste Lockdown. Und gerade in diesen harten Zeiten sollte die Losung dieser Kolumne (Genuss ist Notwehr) zu einer Art Lebensmaxime werden.

Immerhin: In Deutschland herrscht weder Krieg, noch drohen Hungersnöte. Wir müssen nicht auf Hamsterfahrt zu Bauern im Umland, um unser Tafelsilber gegen ein paar Kartoffelschalen einzutauschen, wie es die Weltkriegsgeneration zu berichten wusste. Wir müssen auch keine Bäume abholzen, um unsere Wohnungen zu heizen und die Flächen dann für die Aussaat von Wintergemüse zu nutzen, wie es beispielsweise im Berliner Tiergarten ab 1945 üblich war. Wir gehen – natürlich mit Maske – einfach weiterhin in Lebensmittelgeschäfte und auf Märkte und können aus einem nahezu unverändert vielfältigen Angebot auswählen.

Igitt, Viehfutter!

Da erscheint es etwas merkwürdig, dass mein Genusstipp in dieser Woche ausgerechnet um Kohl- beziehungsweise Steckrüben kreist. Für die meisten Zeitgenossen sind diese uralten Kulturpflanzen eher Viehfutter, das von ihren Vorfahren zeitweilig notgedrungen gegen den blanken Hunger verzehrt werden musste.

Einen großen Auftritt als Bestandteil der menschlichen Ernährung hatte die Rübe im Kriegswinter 1916/17. Es erschienen mehrere Kochbücher, in denen sie die Hauptrolle spielt. Der Kreativität waren kaum Grenzen gesetzt.

Leckeres aus der „Ostpreußischen Ananas“

Es gab Rezepte für Steckrüben-Aufläufe, -Marmelade, -Suppen und sogar Steckrüben-Kaffee aus geraspeltem, im Ofen getrockneten und dann gemahlenem Fruchtfleisch. Auch die Bezeichnung der Steckrübe als „Ostpreußische Ananas“ ist überliefert.

Doch mich treibt nicht die Nostalgie, sondern die mittlerweile wieder etwas stärker verbreitete Erkenntnis, dass ein Steckrübeneintopf eine leicht süßlich-würzige, exquisite Delikatesse sein kann, die noch dazu hervorragend in die kalte Jahreszeit passt. Beim Einkauf sollte man darauf achten, kleinere Rüben mit möglichst glatter Haut zu zu nehmen. Runzlige Monster-Exemplare können ziemlich holzig sein. Und jetzt wird gekocht.

Eigengeschmack soll erhalten bleiben

Wir starten mit einer in Ringe geschnittenen Gemüsezwiebel, die in Butter angeschwitzt und dann mit etwas Mehl bestäubt wird. Das wird dann mit Gemüsebrühe abgelöscht. Die gewürfelte Rübe zusammen mit Schweinebauch (in Scheiben, frisch, nicht geräuchert oder gepökelt) garen. 15 Minuten später kommen ebenfalls gewürfelte Kartoffeln dazu, maximal 15 Minuten mitgaren.

Jetzt sollte alles gar, aber noch bissfest sein. Außer Salz und Pfeffer dann eigentlich nur noch ein bisschen Lorbeerblatt und später Petersilie dazu geben. Schweinebauch kurz rausnehmen, in Würfel schneiden und zurück in den Eintopf geben. Ganz am Schluss noch etwas Petersilie. Wohl bekomm‘s.

Warnung vor der veganen Variante!

Laut einigen Rezepten gehören auch Möhren und/oder Lauch dazu. Meines Erachtens ein schwerer Fehltritt von Leuten, die den würzigen Eigengeschmack der Kohlrübe möglichst verdecken wollen. Also VERBOTEN! Zumindest zweifelhaft sind auch vegan/vegetarische Varianten. Die schmecken in diesem Fall mit ziemlicher Sicherheit öde.

Das Garen der Rüben in dem Schweinebauch-Sud ist einfach ein aromatischer Volltreffer der besonderen Art, der sich nicht substituieren lässt. Und eines ist sicher: An Notküche in harten Kriegswintern erinnert dieser Eintopf ganz bestimmt nicht. Vielmehr ist er ein klares Statement zur Ehrenrettung der übel beleumdeten Steckrübe.

Steckrüben-Eintopf

Zutaten für 4 Personen

1 kleine Steckrübe (ca. 1000 g)

1 Gemüsezwiebel

400 g Schweinebauch (in dicken Scheiben)

500 g mehlig kochende Kartoffeln

1 l Gemüsebrühe (Selbst gemacht aus Wurzelgemüse oder Instant)

Salz, Pfeffer (weiß, aus der Mühle), Lorbeer, Petersilie