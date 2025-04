Wenn Sie mich fragen, bedeutet Verantwortung in der Macht, dass mit Macht verantwortungsvoll umgegangen werden muss. Frei nach Aristoteles nämlich, einem Schüler Platons, wird Macht ohne Verantwortung zur Tyrannei. Weshalb all jene, so meine Folgerung, die mächtig sind, ihre Macht dafür gebrauchen sollten, das Leben aller Menschen, über die sie gebieten, besser und freier zu machen. Doch genau hier scheint in der Bundesrepublik Deutschland etwas ins Rutschen geraten zu sein in den vergangenen Jahren.