Niccolò Machiavelli: Der Fürst; Eyvind Johnson: Träume von Rosen und Feuer; Aldous Huxley: Zeit muss enden
Niccolò Machiavelli: Der Fürst; Eyvind Johnson: Träume von Rosen und Feuer; Aldous Huxley: Zeit muss enden / Cover: Insel Verlag; Claassen; Piper

Knauß liest Machiavelli, Johnson, Huxley

Drei Klassiker über Macht, Wahnsinn und Schuld: Machiavellis „Principe“ lehrt Realismus. Johnsons „Träume von Rosen und Feuer“ zeigt, wie Teufelsjäger selbst welche sind. Huxleys „Zeit muss enden“ erforscht metaphysische Schuld und Erlösung. Drei Meisterwerke, die bis heute wirken.

VON FERDINAND KNAUSS am 27. Juli 2026 4 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein aktuelles Buch: „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“ ist im März 2026 erschienen. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Machiavellis Sache

Den Namen des wohl berühmtesten Politik-Ratgebers der abendländischen Geistesgeschichte kennt jeder. Die schöne neue Ausgabe des Insel-Verlags macht aus dem „Principe“ von Niccolò Machiavelli (1469–1527) nicht nur ein intellektuelles, sondern zusätzlich ein ästhetisches Vergnügen. Machiavelli galt der katholischen Kirche jahrhundertelang als unmoralisch. Aber er ist kein Zyniker, der die Macht um ihrer selbst willen anbetet. Machiavelli ist, was jeder Politiker von Format sein sollte: Realist und Patriot. Sein Rat an Lorenzo di Piero de’ Medici, den Herrscher von Florenz, folgt immer dem unverstellten Blick auf die Wirklichkeit, die optimal im Sinne eigener Interessen auszunutzen ist. Aber Machiavelli will Lorenzo auch einer Sache verpflichten, die dem Machtkampf erst einen Wert gibt: das zerrissene Vaterland Italien einen und „von den Barbaren befreien“, also von Franzosen und Spaniern. In Machiavellis zweitem Werk, den „Discorsi“, wird noch deutlicher: Er ist der Vordenker des möglichst republikanischen, zur Not monarchischen Nationalstaats, den freie Bürger selbst verteidigen.

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